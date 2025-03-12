Mağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri dün gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

Polis basın bültenine göre, 20.00-24.00 saatleri arasında saatleri arasında yapılan denetimler kapsamında, Mağusa’da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 23 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, bin 460 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 170’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 47’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 23’ü seyrüsefer ruhsatsız, 13’ü emniyet kemeri takmadan, 13’ü muayenesiz, 6’sı B işletme izinsiz, 2’si sigortasız, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 1’i A işletme izinsiz araç kullanmak ve 75’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 354'ü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. kontrollerde bir araç ise trafikten men edildi.

Girne 19 araç trafikten men edildi...Bir sürücü tutuklandı

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde de; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ikamet izinsiz dört kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde de, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 32 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 2 bin 62 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin; 56’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli, 20’si emniyet kemeri takmadan, 13’ü sigortasız, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 1’i sürüş ehliyetsiz 1’i koruyucu başlıksız araç kullanmak ve 115’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 217'si çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 19 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de tutuklandı.

Güzelyurt’ta 111 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında ise; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise toplam 447 araç sürücüsü kontrol edildi ve 44’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli, 22’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 37’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 111 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 3 araç ise trafikten men edildi.