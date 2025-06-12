Bilirkişi davası başlıyor, İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, CHP davalarında yer aldığını söylediği bilirkişi hakkındaki sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması bugün yapılacak.

Davanın ilk duruşması, saat 10:30'da Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonlarından birinde görülecek.

Ancak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, duruşma yerinin 24 saat kala değiştirilmesi üzerine tepki olarak duruşmanın boykot edileceğini duyurdu.

Çelik X platformundan yaptığı paylaşımda "Kişiye özel keyfi uygulamaların yeni örneği, Ekrem Başkanımızın 12 Haziran'da görülecek duruşma yerinin, 24 saat kala değiştirilmesi oldu. Ekrem Başkanımız ve avukatlarının ortak kararı bu keyfi uygulamaya tepki olarak duruşmaya katılmamak olmuştur" dedi.

Çelik ayrıca "Bizler de bu kararın arkasında duracağız. Bu keyfiyeti meşrulaştırmamak adına duruşmaya katılmayacağız. Yarın Silivri'de yapılacak destek buluşması da bu kapsamda iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Davada İmamoğlu hakkında "Yargı görevi Yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiğini iddia etmişti.

İmamoğlu iddianamenin kabulünden sonra yaptığı açıklamada "Bugün savcının oluşan iddianamesiyle şu anda beşinci siyaset yasağıyla ilgili iddianame oldu. 25 yılı aşan hapis cezasıyla yargılanan bir kişi durumundayım. Beni siyaseten devre dışı bırakmak isteyen kişinin adı da belli, Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı'nı mertliğe davet ediyorum" demişti.

"Bu süreçlerin tamamının savcılığına soyunan kişi, sonra da 'Bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyor' diyebiliyor" şeklinde konuşan İmamoğlu 'Milletin demokrasi aşkı en büyük gücüm. Hukuksuzlukla düze çıkamayız. İddianameler vız gelir tırıs gider" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu hakkında kaç dava var?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının geçerliliği hakkında da soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun "lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında" ve Yüksek Öğrenim Kurulu'nca hazırlanan rapor ile "diplomanın sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine" soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

İmamoğlu'nun avukatları, 25 Şubat'ta düzenledikleri bir basın toplantısında İBB Başkanı'nın "Hileli veya hukuka aykırı davranışı" olmadığını söyleyerek soruşturmada yer alan iddiaları reddetti.

İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sözleri nedeniyle de soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında kabul edilen iddianamede İmamoğlu "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermekle" suçlanıyor ve 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması ve siyasi yasak talep ediliyor. Davanın ilk duruşması 11 Nisan'da görülecek.

İmamoğlu hakkında, CHP davalarında yer aldığını söylediği bilirkişi hakkındaki sözleri nedeniyle açılan başka bir soruşturmada da "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla da 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

Ayrıca kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen ve 2019'a kadar uzanan davanın yanı sıra, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı (2014-2019) dönemindeki bir ihale nedeniyle açılan bir dava ve Kasım 2024'te İBB'nin bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin başlatılan bir soruşturma da var.