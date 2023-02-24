Bilimin önemine dikkat çekildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy ile Örgütlenme Sekreteri Ürün Solyalı, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nı (İMO) ziyaret etti.

İnşaat Mühendisleri Odası’nda gerçekleştirilen görüşmede, ülkemizin olası bir deprem felaketi karşısındaki durumu ve bu süreçte İnşaat Mühendisleri Odası’nın sağlayabileceği katkılar konuşuldu. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Genel Sekreter Abdullah Ekinci ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Kızıldere de görüşmede hazır bulunurken, İnşaat Mühendisleri Odası’nın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ele alındı.

Ülkemizdeki yapılaşma ve olası bir depremin etkileriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Depreme dayanıklı binalar ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın bu süreçte üstleneceği rol ile ilgili bilgi alan CTP yetkilileri, bilimin ışığında ilerlemenin önemine dikkat çekerek Kıbrıs Türk halkının öz kurum ve kuruluşlarına olan güvenlerini yineledi.

İnşaat Mühendisleri Odası yetkilileri, ülkedeki binaların risk analizlerini yapmak üzere pazartesi gününden itibaren sahaya ineceklerinin altını çizdi. Oda yetkilileri, Başbakanlıkta yapılan toplantıda aldıkları sorumluluğun bilinciyle hareket edeceklerini belirttiler ve bu görevi karşılıksız bir şekilde yürüteceklerinin altını çizdiler.

İŞBİRLİĞİ VE DESTEK ARTARAK DEVAM EDECEK

Görüşme sırasında CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ise bu süreçte İnşaat Mühendisleri Odası’nın yapacağı çalışmalara destek vereceklerinin altını çizdi. Bilimin önemine işaret eden Akansoy, yurttaşlara bilimin yolunda atılacak adımlara uyma çağrısında da bulundu. Önümüzdeki süreçte de İnşaat Mühendisleri Odası ile her zaman işbirliği içinde çalışmaya ve destek vermeye devam edeceklerini belirten Akansoy, ülkemizdeki üniversitelerin de desteğiyle İnşaat Mühendisleri Odası şemsiyesi altında bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.