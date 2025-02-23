Kıbrıs'ta ilk kez yarasa göçü tespit edildi

İlk kez, kıyı mağaralarında üreyen yarasaların kışı Trodos'ta geçirmek için ülke genelinde göç ettiği gözlemlendi. Kıyıdan dağlara doğru yaptıkları yolculuk sırasında yarasalar tahmini 60 kilometre yol kat etti .

Kıbrıs'ın güneyinde bilim insanları, yaz aylarını nemli kıyı mağaralarında geçiren 100 yarasa türüne mikroçip taktıktan sonra, Trodos bölgesindeki yer altı tünellerinde üç yarasa türünü takip etti.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Ormancılık Departmanı görevlisi Haris Nicolaou, "Belirli kişilerin belirli bir noktadan diğerine seyahat edip etmediğini öğrenmek istedik" dedi. "Ve aslında seyahat ediyorlar!" diye ekledi.

Nicolaou, yarasa türlerinin seyahat rotalarının haritalanmasının, özellikle Miniopterus schreibersii veya Schreibers'in uzun parmaklı yarasası olarak tanımlanan Troodos türünün neslinin tehlike altında olması nedeniyle koruma önlemleri açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Nicolaou, "Sorun bunların sayısının az olması değil, büyük gruplar halinde bir arada bulunmaları. Dolayısıyla bir hastalık yayılırsa veya bir mağara çökerse tüm koloniyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyoruz" diye açıklıyor.

Nicolaou, halkı özellikle şu anda kış uykusunda oldukları için yarasaları mağaralarında rahatsız etmemeleri konusunda uyardı . "İnsanlar mağaralara girmemeli veya fotoğraf çekerek onları uyandırmamalı" dedi.