Bilgiyi kim sızdırdı?

Devrim DEMİR

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması kapsamında Şubat ayında tutuklanan ve hükümsüz tutuklu olarak yargılanan üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz ve asistanı Berke Özbek yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede bu kez tanık olarak, soruşturmayı yürüten polis memuru Ortuç Özbaylı dinlendi, iki sanığın “polis soruşturması başlamadan önce bazı evrakları yaktığını, imha işleminin de muhasebeci tarafından fotoğraflandığını” açıkladı.

Soruşturma başlamadan bazı evrakların yakılarak imha edilmesi, soruşturmanın başlayacağı yönündeki sızıntının kaynağını merak konusu haline getirdi.

Mahkeme, polis Ortunç Özbaylı’nın tasarrufunda bulunan ve muhasebeci tarafından çekilen “imha anını” gösteren 2 adet fotoğrafı emare olarak kayıtlara geçirdi.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur huzurunda görüşülen ilk tahkikat duruşmasında sanık Serdal Gündüz’ün avukatı Doğa Zeki ve sanık Berke Özbek’in avukatı Hasan Yücelen ile Başsavcılık adına savcı Damla Güçlü hazır bulundu.

Davanın ilk tahkikat (PI) duruşmasında 8’inci tanık soruşturmayı yürüten polis memuru Ortuç Özbaylı mahkemede detaylı bilgiler aktardı. İlk soruşturma kapsamında mahkemeye 8 emare sunan Özbaylı, ‘yolsuzluk’ soruşturmasının nasıl başladığına ilişkin detayları mahkemede aktardı.

Büyük hissedar Ece Uysal’ın vekaletnamesi birinci emare oldu..

Davanın sekizinci tanığı polis memuru Ortunç Özbaylı mahkemede verdiği ifadesinde, 5 Şubat 2024 tarihinde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinin büyük hissedarı Ece Uysal’ın yetkili vekil olarak atadığı Mehmet Altuntaş’ın üniversitede usulsüzlüklerle ilgili Serdal Gündüz ve Berke Özbek aleyhinde şikâyetçi olduğu yönünde bir ifade verdiğini anlattı.

Altuntaş’tan vekil olarak atandığına dair aldığı emareyi mahkemeye sunan polis memuru Özbaylı, emarenin kayıtlara geçmesi talebinde bulundu. İfadesine devam eden Özbaylı, 7 Şubat tarihinde telefonla Serdal Gündüz’e ulaştığını ve şubeye gelmesini sağladığını kaydetti.

Gündüz’ün ilk ifadesi:

“Ben okulun sahibiyim”

Tanık 8 polis memuru Ortunç Özbaylı, sanık Serdal Gündüz’ün mali Şube’ye 7 Şubat tarihinde geldiğini yasal ihtar altında suçlamaları okuduğunu, sanık Gündüz’ün ilk cevabının “Ben okulun sahibiyim” şeklinde olduğunu söyledi.

Sanığın aynı gün tutuklandığını ve cep telefonun emare olarak alındığını kaydeden Özbaylı, incelemesi tamamlanan cep telefonunu 29 Mayıs tarihinde DATA inceleme şubesinden teslim aldığını beyan ederek, Gündüz’ün cep telefonunu uzmanlık raporu ile emare 2 olarak mahkemeye sundu.

Telefonda yapılan ilk incelemede, sanık Berke Özbek ile yazışmalar tespit ettiğini kaydeden Özbaylı, yazışma içeriğinde Özbek’i ‘Mali İşler’ biriminde görevlendirdiği yazdığını, yazışmalarla ilgili 2 adet çıktıyı da emare olarak sunmak istediğini kaydetti.

Özbek’in cep telefonu da emare olarak kayıtlara geçti…

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde devam eden ilk tahkikat duruşmasında, soruşturmanın detaylarını mahkemeye aktaran polis memuru, sanık Berke Özbek’i de 8 Şubat tarihinde okulda tespit ederek ifadesini temin ettiklerini, tasarrufunda bulunan cep telefonunu da DATA’ya gönderdiklerini kaydetti.

Tanık Özbaylı, sanık Özbek’in cep telefonunu emare 4 olarak mahkemeye sundu, ardından Gündüz’ün kızının tasarrufunda bulunan ancak sanık Serdal Gündüz’ün kullanımında olan laptopu da mahkemeye sundu.

Muhasebe sorumlusu:

“Gündüz ve Özbek emareleri imha etti”

Tanık polis memuru Ortunç Özbaylı, okulun muhasebe sorumlusu Zalihe Eminel’den okuldaki öğrencilerin üniversite hesaplarının bulunduğu İBAN numaralarını gösteren belgeleri teslim aldığını söyledi.

İki sayfadan oluşan yazılı evrakları mahkemeye sunan Özbaylı, Eminel’den yapılan ilk soruşturmada sanıklar Gündüz ve Özbek’in polis soruşturması başlatılmadan önce, muhasebe evraklarını imha ettikleri yönünde ifade verdiğini söyledi.

Eminel’in çektiği fotoğraflar emare olarak sunuldu…

Polis memuru Özbaylı, Zalihe Eminel’in cep telefonundan 2 adet fotoğraf emare aldıklarını, bu fotoğrafların içeriğinde Gündüz ve Özbek’in olduğunu belirterek mahkemeye sundu.

Görüntülerde Özbek ve Gündüz’ün bir takım evraklar yakarken görüntülendiği iddia edilirken, avukat Hasan Yücelen itiraz ederek Eminel’in bu fotoğrafları ne amaçla çektiğini sordu.

Mahkeme, tanık Ortunç Özbaylı’nın tasarrufunda bulunan 2 adet fotoğrafı emare olarak kayıtlara geçirdi.

Duruşma 20 Haziran tarihine ertelendi..

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde devam eden duruşma, Avukat Hasan Yücelen’in Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşması olduğu gerekçesi ile 20 Haziran Perşembe günü saat 11.00’e ertelendi.