Bilgisi olanlar polise ifadeye vermeye çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, 1964-1974 yılları arasında kayıp olan veya ölen ve Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından kimlik tespitleri yapılan Kıbrıslı Rumların ölüm şartlarına ilişkin herhangi bir bilgisi olan kişilerin Polis Genel Müdürlüğü’ne ulaşmaları çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin bakanlığa ilettiği yazıya değinildi.

Açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çeşitli bölgelerde yaptığı kazılar sonucunda kimliği tespit edilen Rum kayıp şahısların aileleri tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvurular çerçevesinde Başsavcılık denetiminde Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde ölüm olaylarının araştırılması amacıyla etkin bir soruşturma süreci başlatıldığı anımsatıldı.

Bilgisi olanlar ifade vermeye çağrıldı

Bu doğrultuda yapılan açıklamada, “Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yaptığı çalışmalardan sonra kemikleri bulunan ve DNA metoduyla kimlik tespitleri yapılan Kıbrıslı Rumların ölüm şartlarının araştırılması amacıyla KKTC Başsavcılığı denetiminde Polis Genel Müdürlüğü söz konusu şahısların veya akrabalarının kaybolması ve ölümüyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olan kişilerin Lefkoşa’daki Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek ifade vermelerini talep etmektedir” denildi.

İletişim numaraları verildi

Açıklamada randevu almak ve tahkikat ekibine ifade vermek isteyenlerin, Polis Genel Müdürlüğü’ne 0090 548 811 2179 ve İngilizce için 0090 548 811 21 78 numaralı telefonlardan ulaşabileceği bildirildi.