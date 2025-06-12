Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Başkanı Tufan Erhürman, Tarihçi İlber Ortaylı’nın Kıbrıslı Türklere hakaret etmesi üzerine açıklama yaptı.

Erhürman, “Bilgi başka bir şey, görgü başka bir şeydir! Ama inanın bütün bunlar çok da dert değil. Söyleyen kişi profesör de olsa, hadsizlik deyip geçersiniz. Esas mesele, bu halkın tamamını temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamında oturup da, halkınızın çok önemli bir kesimine bu lafların edildiği noktada iki çift laf edecek iradeyi ve basireti gösterememek.”

Açıklama şöyle:

Sn. İlber Ortaylı, Annan Planı'na "evet" diyen, % 65'lik iradeyi ortaya koyan Kıbrıslı Türkler için "arkasında çok zeka olmayan hıyanetten" söz etmiş (konuşma, Türkçe açısından, tam tersine, 'hayır' diyenler açısından yorumlanabilecek olsa da -ki o durumda da aşağıdaki yorumum değişmeyecekti- Sn. Hastürer'in söylediklerinden sonraki yanıt durumu açık şekilde ortaya koyuyor).

Birçok konuda birçok şey bilmek, başka bazı konuların cahili olmanızı engellemez elbette.

Birçok konuda birçok şey bilmek, sizi demokrasiye, bir halkın iradesine saygı duymanız gerektiği bilincine de otomatik olarak ulaştırmaz. Ayrıca bilgi başka bir şey, görgü başka bir şeydir!

Ama inanın bütün bunlar çok da dert değil. Söyleyen kişi profesör de olsa, hadsizlik deyip geçersiniz.

Esas mesele, bu halkın tamamını temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamında oturup da, halkınızın çok önemli bir kesimine bu lafların edildiği noktada iki çift laf edecek iradeyi ve basireti gösterememek!

İşte bütün mesele bu!