“Biletler pahalı, hareketlilik tatmin edici değil”

▶ Yılın son günleri ile 2023’ün ilk gününde, uçak seferleri normalin iki katına çıkacak. 29 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında, 5 günde Ercan Havaalanı’nda toplam 379 sefer yapılacak.

▶ Ercan’da sefer sayısındaki artışa karşın, Acenteler ve Otelciler Birliği, pandemiden sonra halen beklenen hareketliliğin yaşanmadığına vurgu yaptı.

▶ Her iki sektör de uçak bileti ücretlerinin düşürülmesi ve sefer sayılarının arttırılması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

● Otelciler Birliği Ofis Koordinatörü Esra Çelikeri: “2019 yılı Ocak-Aralık ayında otellerdeki doluluk oranı %50,40’lardaydı, şimdi ise bu oran Ekim ayına dek %43,60’tı. Hala pandemi öncesi hareketliliği yakalayamadık”

ACENTELERDEN ‘UCUZ BİLET VE FAZLA SEFER’ TALEBİ…

● Mustafa Akyön- Bakyön Turizm: “Yurt dışına çıkış talepleri çok az, bilet fiyatlarının yükselişi durmuyor”

● Ziver Hayatseven- Sevener Turizm Acentesi: “Evde bile yeni yıl sofrası kuramazken yurt dışına çıkmak lüks kalıyor”

● Halil Tahiroğlu- Side Turizm: “Ne kadar fazla sefer olursa gelişler de o kadar artar, bilet fiyatları da benzer oranda düşer”

ERCAN’DA ‘YENİ YIL’ YOĞUNLUĞU: 5 günde 379 uçak seferi!

29 Aralık: 67 uçak seferi, 33 kalkış, 34 geliş,

30 Aralık: 100 uçak seferi, 52 kalkış, 50 geliş,

31 Aralık: 56 uçak seferi, 29 kalkış, 27 geliş,

1 Ocak: 104 uçak seferi, 53 kalkış, 51 geliş,

2 Ocak: 52 uçak seferi, 26 kalkış, 26 geliş, (normal rutin seferler)

Fehime ALASYA

Sivil Havacılık Dairesi verilerine göre yılın son günlerinde uçak seferlerinde ‘artış’ olacak. Yılın son günleri ile 2023’ün ilk gününde, uçak seferleri normalin iki katına çıkacak. 29 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında, 5 günde Ercan Havaalanı’nda toplam 379 sefer yapılacak.

Ercan’da sefer sayısındaki artışa karşın, Acenteler ve Otelciler Birliği, pandemiden sonra halen beklenen hareketliliğin yaşanmadığına vurgu yaptı.

Her iki sektör de uçak bileti ücretlerinin düşürülmesi ve sefer sayılarının arttırılması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

2022 yılının geride bırakılmasına sayılı günler kala YENİDÜZEN, seyahat acenteleri ve otellerin yeni yıla nasıl gireceğini sordu.

Sivil Havacılık Dairesi’nden elde edilen verilerde; yeni yılın son günleri ile ilk gününde, uçak seferlerindeki yoğunluğun normal seyrinin iki katına çıkacağı belirtildi.

Örneğin, 29 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında 5 günde Ercan Havaalanı’nda toplam 379 uçak seferi yapılacak.

En fazla uçak seferi, yeni yılın ilk günü, 1 Ocak’ta gerçekleşecek. Söz konusu tarihte Ercan’dan 53 uçak kalkacak, 51 uçakta havaalanı inecek. Toplam uçuş sayısı 104 olacak.

Ercan’daki yoğunluğa karşın, Acenteler ve Otelciler Birliği, pandemiden sonra hala beklenen hareketliliğin yaşanmadığına vurgu yaptı.

Son yıllarda pandemi nedeniyle özellikle yeni yıla mutsuz giren turizm acenteleri, bu yıl ülkeye gelişlerden memnuniyet dile getirirken, yerli halkın yurt dışına çıkışlarının gerilediğini belirtti.

Otelciler Birliği Ofis Koordinatörü Esra Çelikeri ise hala pandemi öncesi hareketliliğin yakalanamadığına dikkat çekerek, hayatın aslında tam olarak normale dönmediğini dile getirdi.

Çelikeri, “2019 yılı Ocak-Aralık ayında otellerdeki doluluk oranı %50,40’lardaydı, şimdi ise bu oran Ekim ayına dek %43,60’tı” dedi.

Ercan’da ‘yeni yıl’ yoğunluğu:

5 günde 379 uçak seferi!

Yeni yıl öncesi ve sonrasında Ercan Havaalanı yoğun bir hafta geçirecek. Havalimanı 2022’nin son günleri ile 2023’ün ilk günü 379 uçağa hizmet verecek.

Ercan Havaalanı’nda 29 Aralık tarihinden 2 Ocak tarihine dek toplamda 5 günde 379 uçak seferi gerçekleşecek.

Özel uçak seferleri dışında, charter seferler de dahil, dün itibariyle, ek seferler de dahil şu ana kadar 379 uçak seferi için izin verildi.

Sivil Havacılık Dairesi’nden elde edilen bilgide; 29 Aralık tarihinden 2 Ocak tarihine dek en yoğun günlerin 30 Aralık ve 1 Ocak’ta yaşanacağı kaydedildi.

Uçak seferlerinin talep gelmesi durumunda artabileceği de belirtildi. Günlük 50 civarı uçak seferi dışında Ercan’daki yoğunluğun özellikle ikiye katlanacağı da dikkat çekti.

Uçak seferlerinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise geliş-gidişlerdeki sayılarda oldu. Bazı günlerde seferlerdeki ‘kalkışların’ ‘gelişlerden’ daha fazla olduğu gözlemlendi.

Buna göre yeni yılın hemen öncesi ve ilk günlerindeki uçak seferleri şöyle: 29 Aralık: 67 uçak seferi, 33 kalkış, 34 geliş,

30 Aralık: 100 uçak seferi, 52 kalkış, 50 geliş,

31 Aralık: 56 uçak seferi, 29 kalkış, 27 geliş,

1 Ocak: 104 uçak seferi, 53 kalkış, 51 geliş,

2 Ocak: 52 uçak seferi, 26 kalkış, 26 geliş.

Otelciler Birliği Ofis Koordinatörü Esra Çelikeri:

“Hala pandemi öncesi hareketliliği yakalayamadık, hayatımız aslında tam olarak normale dönmedi”

“Pandemiden önce 2019 yılı Ocak-Aralık ayında otellerdeki doluluk oranı %50,40’lardaydı, şimdi ise bu oran Ekim ayına dek %43,60’tı.

Hayatımız aslında tam olarak normale dönmedi.

2019’ta otellerde konaklayan TC ve yabancı sayısı turistlerin 1 milyon 191 bin kişi idi, 2022 Ocak- Ekim arası ise 788 bin 750’dir.

Pandemi öncesindeki hareketi 2022’de yakalayamadık. 41’den fazla ülkeden turist ağırlıyoruz.

Yeni yılda da yerli ve yabancı misafirlerin sayısında artış olmasını bekliyoruz ama bu doluluk oranları da henüz çıkmadı.

En çok Türkiye yönünden ülkeye gelişler olduğunu da görüyoruz.

Neden eski hareketliliği yakalayamadık? Yüksek uçak maliyetleri ve yeterli tanıtım ve pazarlama yapılmaması bizce en önemli iki neden.

2021’e göre daha iyidir. Ama o yıllarla kıyaslama hoş olmaz çünkü pandemi koşulları hakimdi.”

SEYAHAT ACENTELERİ NE SÖYLEDİ?

Mustafa Akyön- Bakyön Turizm:

“Yurt dışına çıkış talepleri çok az, bilet fiyatlarının yükselişi durmuyor”

“Bilet fiyatlarının muazzam yükselişi sürüyor. Otellerdeki programlar nedeniyle gelişler iyi olacak ama yurt dışına gidişlere talep yok. Olan talepler de İngiltere ağırlıklı, aile yanına oluyor. Fiyatlarımız artmıyor ama döviz kaynaklı yükseliş hala sürüyor. Kurlar sürekli yükselişte, bu gidişleri olumsuz etkiliyor. Pandemi artık unutuluyor. Yılbaşı değil ama gelecek yeni dönem için umutluyum. Seferler ve kapasite artarsa bilet fiyatları umarım düşer. Bu nedenle beklemedeyiz.”

Ziver Hayatseven- Sevener Turizm Acentesi:

“Evde bile yeni yıl sofrası kuramazken yurt dışına çıkmak lüks kalıyor”

“Gelişlerde Rus pazarında yoğunluk görülüyor, yurt dışı turlarında TC talepleri oluyor. Gidişlere bireysel ilgi var. Çünkü uçak bileti fiyatları 4 kişilik bir ailenin birlikte tatil yapmasına imkan tanımıyor, bu nedenle bireysel çıkışlar oluyor. Ekonomik şartlardan dolayı talepler eskiye nazaran daha düşük. Ülkeye gelişlerde ise İranlı ve Rus pazarı yoğunlaştı. En büyük sıkıntı uçak biletleri, sefer satıları da artmalı, daha fazla sefer, daha düşük fiyat olmalı. Ülkeye daha fazla hava yolu gelmesi bu duruma çözüm olabilir. Ülke içindeki yeni yıl çok da iç açıcı değil. Aileler artık ülke içinde bile dilediği gibi bir sofra kuramazken yurt dışına çıkmak lüks kalıyor.”

Halil Tahiroğlu- Side Turizm:

“Ne kadar fazla sefer olursa gelişler de o kadar artar, bilet fiyatları da benzer oranda düşer”

“Yabancı ülkelerden gelişler hareketleniyor, Avrupa’dan gelişler artıyor. Gidişlerde ise Avrupa turlarına çok az talep oldu ama geçmiş yıllara göre bu talepler çok çok az. Ekonomik durum kötü, ferdi olarak Türkiye’ye de talepler oluyor. Bilet fiyatları çok pahalı. Artık yerli vatandaş özellikle Larnaka uçuşlarını tercih etmeye başladı. Larnaka’ya çok fazla sefer var, bu nedenle uçak biletleri ucuzdur. Trabzon uçuşları olacak, umarım farklı ülkelerden de gelişler artar. Çünkü ne kadar fazla sefer olursa gelişler de o kadar artar. Bunlar arttırılmalı. Yurt dışına çıkışlarda talepler çok fazla düştü, bu yeniden gündeme gelmeli.”