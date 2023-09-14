“Bile bile üreticiyi zarara sokuyorlar”

Serap ŞAHİN

Çiğ süt fiyatlarına 6 ayda 3 defa zam gelmesi hellim üreticilerinde krize neden oldu. Orta doğu pazarında çiğ süte sürekli gelen zam ve kaliteden dolayı rekabeti kaybeden hellim üreticileri YENİDÜZEN’e konuştu.

Avrupa ve Türkiye’ye göre süt fiyatlarımızın çok yüksek olduğuna vurgu yapan Süt İmalatçılar Birliği Başkanı Mahmut Erden,“Sütün ucuz olduğu Macaristan, Polonya ve Bulgaristan gibi devletlerde üretilen ve Orta Doğu’ya gönderilen hellim, bizi zayıf düşürdü ve pazar kaybettik” dedi.

“Süt fiyatlarında Avrupa’yı geçtik” diyen Reha Süt Ürünleri Direktörü Mustafa Kaymak da rekabet edilebilirliğin azaldığını vurguladı. “Günü birlik politikalarla” fiyatların değiştiğine dikkat çeken Kaymak, ihracat yapan firmaların zarar ettiğini kaydetti.

Hükümetin Hayvancılar Birliği ile Süt Üreticileri arasında sübvanse (parasal destek) yapması durumunda fiyat farkının korunacağına işaret eden Gülgün Süt Ürünleri Direktörlerinden Yunus Betmezoğlu “Şu an yapılan destek yeterli değil. Devlet yeterli derecede destekleme yapmadığı için iç piyasaya ve ihracat yaptığımız ülkelere de yansıyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan Arden Gıda Direktörü Mustafa Ahmet Raşit de, “Eski Tarım Bakanı ölçmeden tartmadan, genel resme bakarak, durum değerlendirmesi yapmadan her zaman için hayvancıların zam taleplerine boyun eğmesi sektörü ciddi şekilde krize soktu” şeklinde konuştu.

Süt İmalatçılar Birliği Başkanı Mahmut Erden

“Avrupa ve Türkiye'ye göre süt fiyatlarımız çok yüksek”

Dünya piyasalarında geçerli süt fiyatı neyse bizde de öyle olması gerektiğini Avrupa’ya ve Türkiye'ye göre çok yüksek süt fiyatına sahip olduğumuza işaret eden Süt İmalatçılar Birliği Başkanı Mahmut Erden, “Sütün ucuz olduğu Macaristan, Polonya ve Bulgaristan gibi devletlerde üretilen ve orta doğuya gönderilen hellim, bizi zayıf düşürdü ve pazar kaybettik” dedi.

Erden, yaz döneminde süt üretiminin düşük ve turizmin yüksek olduğu için henüz kaybın fark edilmediğini ancak ilerleyen aylarda turizmin düşmesi ve süt üretiminin artmasıyla birlikte kaybedilen pazarın farkına varılacağını ve sütün satılamayacağını kaydetti.

Reha Süt Ürünleri Direktörü Mustafa Kaymak

“Süt fiyatlarında Avrupa’yı geçtik”

“Süt fiyatlarında Avrupa’yı geçtik” diyen Reha Süt Ürünleri Direktörü Mustafa Kaymak, rekabet edilebilirliğin azaldığını vurguladı. “Günü birlik politikalarla” fiyatların değiştiğine dikkat çeken Kaymak, “İhracat yapan firmalar minimum 2 aylık siparişler alıyorlar, kontratlar imzalıyorlar. Süte 1 Temmuz’da gelen zamdan sonra 1 Ağustos’ta tekrar zam geldi. Bu politika yanlış. İç piyasa da bu durumdan etkileniyor” şeklinde konuştu. Süte yapılan zamdan sonra üreticilerin 1 ay fiyat değişikliği yapmadığına işaret eden Kaymak, bu şekilde zarar edildiğini kaydetti.

“Tarım Bakanlığı bu işi ciddiye almalı”

Firmaların anlaşmaları ve sözleşmeleri olduğunun altını çizen Mustafa Kaymak, “Bunları bile bile üreticiyi zarara sokuyorlar. Bize 1 ay önceden zam olacağı bildirilmeli” şeklinde konuştu.

“Tarım Bakanlığı bu işi ciddiye almalı” diyen Kaymak, hükümetin ve Bakanlar Kurulunun da bütünlük olarak bu konuda düzenleme yapması gereğini kaydetti.

Gülgün Süt Ürünleri Direktörlerinden Yunus Betmezoğlu

“Devletin yaptığı parasal destek yeterli değil”

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Gülgün Süt Ürünleri Direktörlerinden Yunus Betmezoğlu, esas sıkıntının Kıbrıs’ın kuzeyinde çiğ süte sürekli zam geldiğini ancak Türkiye’de zam gelmediği için sorun yaşandığını belirtti.

Hükümetin Hayvancılar Birliği ile Süt Üreticileri arasında sübvanse (parasal destek) yapması durumunda fiyat farkının korunacağına işaret eden Betmezoğlu “Şu an yapılan destek yeterli değil. Devlet yeterli derecede destekleme yapmadığı için iç piyasaya ve ihracat yaptığımız ülkelere de yansıyor” şeklinde konuştu.

Oluşan fiyat farkından dolayı ihracat yapılan Arap ülkelerinin, alternatif ülkelerden hellim almaya başladığına dikkat çeken Betmezoğlu, “Devlet hayvancıya parasal destekte bulunmalı ki, hayvancıda sütü ucuza mal edebilsin. Bu şekilde biz de daha ucuza süt alarak aradaki farkı koruyabiliriz” dedi.

Avrupa Komisyonu’ndan sunulan Hellim Paketi’ne de değinen Betmezoğlu, açıklanan 31,7 milyon Eruro’nun iyi olduğunu ve yapılacak destekle gıda güvenliğini ve üretilen hellimin kalitesinin Avrupa Birliği standartlarına gelineceğini kaydetti.

Arden Gıda Direktörü Mustafa Ahmet Raşit

“Bu fiyatlarla rekabet etmek çok zorlaştı”

Hellim konusunda rakiplerin sadece Kıbrıs’ın güneyi değil, Polonya, Macaristan ve Avrupa’nın belli ülkeleri olduğuna işaret eden Arden Gıda Direktörü Mustafa Ahmet Raşit, ismine hellim demeden daha kaliteli süt avantajını kullanarak Orta Doğu’ya ciddi miktarda üretim yapıp ihraç eden ülkeler olduğunu söyledi.

Süt fiyatlarındaki artış ve mevsimin getirdiği süt kalitesindeki düşüş sebebiyle diğer ülkelerle rekabet şansımızı kaybettiğimize işaret eden Raşit, “Bu fiyatlarla rekabet etmek çok zorlaştı” dedi.

Raşit, “Eski Tarım Bakanı ölçmeden tartmadan, genel resme bakarak durum değerlendirmesi yapmadan her zaman için hayvancıların zam taleplerine boyun eğmesi sektörü ciddi şekilde krize soktu” şeklinde konuştu.

Süt fiyatlarının sadece hayvan üreticilerinin talepleriyle şekillenmemesi gerektiğine vurgu yapan Raşit “Mal satıyoruz evet ama para kazanmıyoruz. Devlet politikası ile planlı programlı sorunlar çözülebilir” dedi.

“Dünyada hellime talep tahmin edilemeyen boyuta geldi”

“Dünyada hellime talep tahmin edilemeyen boyuta geldi” diyen Raşit, dünyayla rekabet etme şansının kalmadığını yineledi.

Raşit sözlerine şöyle devam etti:

“Devletin verebileceği her türlü yatırım ve destek ülkeye artılar olacak geri dönecek. Hellimin önünü açmalılar. Verilen destek plansız programsız olduğu için zaman zaman yetersiz kalıyor. Bütün tarafları araya getirip, görüşleriyle ortak karar verilmeli. İşin en acı tarafı da denetleyen bir mekanizma yok”