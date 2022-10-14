BigChefs Lefkoşa’da hizmette
Türkiye’de ve dünyanın 8 ülkesinde 70’ten fazla şubesi bulunan BigChefs Restoran, Lefkoşa’da da şube açtı.
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Türkiye’de ve dünyanın 8 ülkesinde 70’ten fazla şubesi bulunan BigChefs Restoran, Lefkoşa’da da şube açtı.
Kıbrıs’ta da lezzet dağıtmaya başlayan BigChefs Restoran, ilk günden yoğun ilgi gördü.
BigChefs'in kurucusu iş insanı Gamze Cizreli, ilk restoranlarını Ankara’da açtıklarını ifade ederek, kuruluşunun 15’inci yılında Kıbrıs’a geldiklerini belirtti, burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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