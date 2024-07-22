Biden başkanlık yarışından çekilme kararını nasıl verdi?

27 Haziran gecesi düzenlenen başkanlık tartışmasındaki zayıf performansıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Joe Biden sonunda geri adım attı ve Demokrat Parti'nin adayının kendisi olmayacağını açıkladı.

Biden, X hesabından paylaşım yaparak "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım" dedi.

Amerikan medyası, haftalardır yarıştan çekilmeyeceğine dair mesajlar veren Biden'ın nasıl fikir değiştirdiğini irdeledi.

Seçime 107 gün kala bu kararın verilmesinin Demokratlar adına büyük bir kumar olduğu düşüncesi yaygın.

Daha önce hiçbir ABD Başkanı'nın oylamaya bu kadar az süre kala yeniden seçilme yarışından çekilmediği vurgulanıyor.

Demokrat Parti'nin ağır toplarıyla bağışçıların baskısının yanı sıra anketlerde düşen puanların bu kararda etkili olduğu bildiriliyor.

CNN'in aktardığına göre, normalde başkanlık münazaraları seçime birkaç ay kala yapılırken, Biden'ın ekibi yarışta çok geriye düşmemek adına canlı yayın tartışmasını hazirana çekse de sonuç bekledikleri gibi olmamış.

Biden, başkanlık tartışmasındaki performansının tepki toplamasının ardından sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul etmişti. Buna rağmen Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu savunarak yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

Biden'ın başkanlık kampanyasına danışmanlık yapan üst düzey isimlerden biri, yarıştan çekilme kararının son 48 saat içinde verildiğini söyledi.

Kovid-19'a yakalandığı için istirahat eden Biden, ailesi ve danışmanlarının fikrini alarak pusulaya yazılmamak adına yapılan çalışmaları cumartesi gecesi başlatmış.

İsminin açıklanmasını istemeyen danışman, gelen rakamları inceleyen ABD Başkanı'nın, Trump'ı yenemeyeceğine ikna olunca çekilmeyi kabul ettiğini söylüyor.

Beyaz Saray'daki üst düzey yetkililerden biriyse bu kararın sağlık sebepli olmadığını CNN'e bildirdi.

NN'in yanı sıra Washington Post, New York Times ve Wall Street Journal da Biden'ın uzun süredir danışmanlığını yürüten Mike Donilon ve Steve Ricchetti'nin, ABD Başkanı'nın Delaware'deki evinde hafta sonu toplanarak bu kararı aldığını ve duyurmak için gerekli hazırlıkları yaptığını vurguluyor.

Pazar günü Biden, kendisi yerine geçmesini istediğini açıkladığı yardımcısı Kamala Harris'in yanı sıra Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Jeff Zients ve 2020'deki gibi seçim kampanyası direktörlüğünü yürüten Jen O'Malley Dillon'ı bizzat arayarak kararını bildirmiş.

Kısa süre sonra da sosyal medyadan açıklama yapılarak bu karar tüm dünyayla paylaşılmış.

Pek çok yetkili, çok dar bir çevreyle alınan çekilme kararını eski adı Twitter olan X'teki açıklamayla öğrenmiş.

Diğer yandan bu haber pek de sürpriz sayılmaz zira Amerikan basınındaki pek çok yayın organı geçen hafta boyunca Demokrat Partilililerin ve bağışçıların Biden'ı yarıştan çekmek için nasıl harekete geçtiğini bildiriyordu.

Biden'ın 5 Temmuz'daki röportajında "Çekilmem için yalnızca Tanrı beni ikna edebilir" mesajını vermesi, kendi partisinden de tepki toplamıştı.

Trump'a yönelik suikast girişiminin anketlerdeki farkı açması da bu kararda etkili oldu.

Biden'ın son dönemde yaptığı gafların da rolü var. Kamala Harris'e "Başkan Yardımcısı Trump", Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yeyse "Başkan Putin" diyerek dünya basınının diline düştü.

Ümitlerin azalmasıyla birlikte onlarca Demokrat açık açık çekilme çağrısı yaparken önemli bağışçılar da "Biden olduğu sürece para yok" diyordu.

Aktör George Clooney, New York Times'a makale yazarak, Demokrat Parti'nin eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi gibi ağır topları da medyaya görüş vererek yarışacak adayın değişmesi gerektiğini vurguluyordu. Barack Obama da başkanlığı sırasında da yardımcılığını yapan Biden'ın akıbetiyle ilgili endişesini bildirenler arasındaydı.

New York Times, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in 13 Temmuz'da Biden'la görüşerek ABD Başkanı'na adının lekelenmesi riskinden bahsettiğini ve hem ülkenin hem de Demokrat Parti'nin geleceğini düşünmesi gerektiğini söylediğini aktarıyor. Biden "Bir haftaya daha ihtiyacım var" demiş.

Washington Post'un kaynakları, Biden'ın çekilme baskısından dolayı "ihanete uğradığını derinden hissettiğini ve üzgün olduğunu" bildiriyor.

Biden'ın ekibinden bazı isimler de çekilme kararının kendilerine niye bu kadar geç iletildiğinden şikayetçi.

Joe Biden'ın başkan adaylığı için Kamala Harris'i işaret etmesinin de Demokrat Parti'de tartışma yarattığı belirtiliyor.