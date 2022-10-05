Bican: Güzelyurt’ta kadınların ekonomik yaşama daha çok katılabilmesi için çalışacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Belediye Başkan adayı Osman Bican, Güzelyurt’ta kadınların ekonomik yaşama daha çok katılabilmesi için çalışacaklarının altını çizdi.

CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi, bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. CTP Güzelyurt İlçesi Kadın Örgütü, Güzelyurt ilçesi yeni yönetiminin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve bölge sıkıntıları hakkında da görüş sundu.

CTP Güzelyurt İlçesi’nde gerçekleştiren toplantıda, Belediye Başkan adayı Osman Bican ile görüş alışverişinde de bulunuldu.

Yapılan köy gezileri ve halkın belediyeyle ilgili yaşadığı sorunların tartışıldığı toplantıda, Güzelyurtlu kadınların yaşadığı sıkıntılar da ele alındı.

Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican toplantı sırasında yaptığı konuşmada, Kadın Örgütü’ne yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Toplum içerisinde kadınların yaşadığı sıkıntılar ve çözümleriyle ilgili yapılan çalışmalardan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Osman Bican, göreve gelmeleri durumunda Güzelyurt’taki kadınların ekonomiye daha çok katılabilmesi için çalışacaklarını vurguladı.

Söz konusu toplantıda Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican’ın yanı sıra, İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi Başkanı Kadriye Pire, milletvekilleri Armağan Candan ile Filiz Besim, Meclis eski Başkanı Fatma Ekonoğlu, üyeler ve sempatizanlar da hazır bulundu.