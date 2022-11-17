Bican: "Güzelyurt'a 'Hayvan Barınağı' yapmak önceliğimiz olacak"

Güzelyurt Belediyesi, yıllardır sahipsiz bıraktığı sokak hayvanlarını "Çağ dışı yöntemle" toplamaya başlandığı iddia edildi. İddiaya göre, Güzelyurt Belediyesi ekibi tarafından son birkaç gündür sokaklardan toplanan köpekler, uzak bölgelere götürülüp bırakılıyor.

Sokak hayvanlarının "zorla yakalanıp kafese konulmasına" tanıklık eden bölge sakinleri duruma tepkili.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, Güzelyurt Belediyesi'nin sokak hayvanlarına uyguladığı muamelenin bilgisinde olduğunu ve yakından takip ettiğini belirterek, Güzelyurt'a hayvan barınağı yapılması gerektiğinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

Güzelyurt bölgesinin en önemli sorunlarından birinin sokaklarda dolaşan başıboş köpekler olduğunu bildiklerini, kendilerine gelen şikayetleri dikkate aldıklarını ifade eden Bican, bu sorunu ortadan kaldırmak için projenin hazır olduğunu söyledi. Bican, sokak hayvanlarının toplatılmasında çağ dışı yöntemlerin kullanılmasını da eleştirerek “Yöntem bu olmamalı. Hayvan haklarına aykırı. Bu iş, uzman kişilerin yönlendirmesi ve kontrolü altında yapılmalı” dedi.

Bican, kentte barınak olmadığını anımsatarak, Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar'ı, sokaktan toplattığı hayvanların akıbetinin ne olduğu konusunda açıklama yapmaya davet etti.

Göreve geldiklerinde sokak hayvanlarına çağdaş, tam donanımlı bir yuva hazırlayacaklarının altını çizen Bican, "Sokak hayvanlarının yaşamını kolaylaştıran, bakım ve rehabilitasyonuyla ilgilenen, acil durumlarda ilk başvurulacak merkez konumunda olacak Güzelyurt Hayvan Barınağı'nı en kısa sürede hayata geçireceğiz. Gönüllü hayvan severlerle birlikte çalışarak sevimli dostlarımıza sahip çıkacağız" dedi