“Beyaz eşya bir ihtiyaç, sektör hep canlı”

★ “Pandemiden önce insanlar bir ürünü bozulduğu zaman tamir etmezdi, yenisini alırdı. Bu insanlara daha cazip gelirdi. Ama şu anda alım gücü düştüğü için son raddeye kadar tamir etme yoluna gidiyorlar. Olmadığı zaman almak zorunda kalıyorlar”

★ “En durgun dönemlerimiz ilkbahar ve sonbahar dönemleri, en yoğun dönem ise yılbaşı dönemidir. Bunun sebebi, müşterilerin kampanya olmasını beklemesi…. Genelde yeni evlenecek çiftler kampanyadan yaralanmak istiyor.”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Semson Group

BOCH ürünlerinin yetkili bayilerinden biri olan Semson Group Mağazası’nın Sorumlusu Fatoş Zirfil ile beyaz eşya sektörünü konuştuk.

Zirfil, sektörün ekonomik krizden olumsuz yönde etkilendiğini, satışların düştüğünü ancak yine de beyaz eşya grubunun ihtiyaç olduğundan dolayı sektörün hep canlı olduğunu söyledi.

Semson Group olarak yılda iki kez kampanya yaptıklarına işaret eden Zirfil, bugünlerde yılbaşı kampanyasında girdiklerini, tüm ürünlerde indirime gittiklerini ve bu dönemin yoğun geçtiğini ifade etti.

Yurttaşların Almanya patentli olmasından dolayı BOCH markasına karşı “Lüks ve pahalı” gözüyle baktığını anlatan Semson Group Mağaza Sorumlusu Fatoş Zirfil, “Fiyat anlamında piyasadaki diğer firmalarla yarışıyoruz. Gerçekten fiyatlarımız da çok uygundur. Gönül rahatlığıyla en alt kesim de, en üst kesim de bizlerden ürün alabilir” dedi.

“Kriz ne kadar büyük olursa olsun sektör hep canlıdır”

► “Ekonomik krizden her sektör gibi bizim sektörümüz de etkilendi. Pandemiden dolayı fiyatlar artış gösterdi. Bu sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada böyle... Pandemiden önce insanlar bir ürünü bozulduğu zaman tamir etmezdi, yenisini alırdı. Bu insanlara daha cazip gelirdi. Ama şu anda alım gücü düştüğü için son raddeye kadar tamir etme yoluna gidiyorlar. Olmadığı zaman almak zorunda kalıyorlar. Şunu söyleyebiliriz ki, beyaz eşya bir ihtiyaçtır. Yani ekonomik kriz ne kadar büyük olursa olsun buzdolabı veya çamaşır makinesi bir ev için ihtiyaçtır. O yüzden bir sektör canlılığını yitirmez. Değişen tek şey satılan ürünün özellikleri olur.”

“Yılda iki kez kampanya yapıyoruz”

► “Biz, yaz ve kış ayları olmak üzere yılda iki kez kampanya düzenlemeye çalışıyoruz. İnsanlarımızın alım gücünün düştüğünün farkındayız. İnsanlarımıza alışveriş yapabilmeleri bir nebze katkı olma amacımız var. Şu an için rağbet gören ürünlerimiz elektrikli süpürge, çamaşır ve kurutma makineleridir. Yaz aylarında genelde buzdolabı ve klima olur.”

“Yılbaşı kampanyasına girdik, tüm ürünlerimiz kampanyada”

► “Şu andaki kampanyamız her yıl olan yılbaşı kampanyasıdır. Bazen Kasım ortası, bazen de Aralık başında kampanyaya başlıyoruz, bu dönem de Şubat-Mart’a kadar sürüyor. Bu süreçte güzel indirimler oluyor. Bizde kampanyalar paket halinde değil, müşterimiz istediği ürünü alabiliyor. Yani tüm ürünlerimizle kampanyaya giriyoruz. Ürünlere göre indirim oranları değişiyor.”

“Yılbaşı dönemi yoğun geçiyor”

► “En durgun dönemlerimiz ilkbahar ve sonbahar dönemleri, en yoğun dönem ise yılbaşı dönemidir. Pandemi öncesinde yılbaşı kampanyasına girdiğimiz zaman çok yoğun günler geçirdiğimi hatırlıyorum. Pandemi sonrasında daha az yoğunluk olsa da, yine de o dönem ayrı bir yoğun geçiyor. Bunun sebebi, müşterilerin kampanya olmasını beklemesinden dolayıdır. Genelde yeni evlenecek olan çiftler kampanyadan yaralanmak istiyor.”

“Fiyatlarımız çok uygun, diğer firmalarla yarışıyoruz”

► “BOCH bir Alman markasıdır ve kaliteli bir markadır. Burada bazı insanlarımızın ‘BOCH Alman’dır o yüzden pahalıdır’ algısı var. Ancak bu durum böyle değil. Durum şudur ki, fiyat anlamında piyasadaki diğer firmalarla yarışıyoruz. Gerçekten fiyatlarımız da çok uygundur. Gönül rahatlığıyla en alt kesim de, en üst kesim de bizlerden ürün alabilir.”

“İnsanlarımız piyasa araştırması yaptıktan sonra geri geliyor”

► “Müşteriler haklı olarak gelip bir bakıyor sonra çıkıyor. Yani piyasa araştırması yapıyor. Sonuçta bir ayakkabı veya bir gömlek almıyoruz, beyaz eşya alıyoruz. Bu ürünleri yıllarca kullanacağız o yüzden araştırma yapmak insanların en doğal hakkıdır. Piyasa araştırmasını yapıp fiyatları gördükten sonra geri gelen birçok müşterimiz var. Hatta gidenlerin yüzde 90’ı geri geliyor.”

Neden BOCH? “Kaliteli bir ürün ve müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli…”

► “BOCH dünyaca ünlü bir markadır ve çok kalitelidir. Ürünlerimiz sanıldığı gibi pahalı değildir. Fiyat konusunda diğer firmalarla yarış halindeyiz. En basit örneği bizim parça bulundurma garantimiz varıdır. BOCH ürünü dünyanın hangi yerinden alınırsa alınsın, ­müşterimizin elinde faturası olması halinde garanti kapsamı geçerlidir ve herhangi bir ücret talep etmeden işlem yapılır. Bunun yanında hem yetkili distribütör olarak biz Semson Group, hem de Türkiye’deki BOCH yetkilileri olarak müşteri memnuniyeti bizler için çok önemlidir. Hem biz, hem de Türkiye’deki yetkililer, sürekli olarak müşterilerimizi ayrı ayrı arayıp, onlardan bilgi alıyoruz.”