Beuys’un ruhu ve Sosyal Heykeller kavramı Goethe Enstitüsü’nde eserlere yansıdı

Murat OBENLER

20.yüzyılın ikinci yarısının en etkili ve önemli sanatçıları arasında sayılan Alman Fluxus (çokluk),performans sanatçısı, heykeltıraş, yerleştirme sanatçısı, sanat kuramcısı, grafiker ve sanat pedagogu gibi çok yönlü bir sanatçı olan Joseph Beuys’un 100. doğum günü vesilesiyle Kıbrıs’taki Goethe Enstitüsü bir ay sürecek ve farklı etkinliklerin gerçekleşeceği Beuys100 Sosyal Heykeller adlı etkinlikler serisi düzenliyor.

Rehberli turlar, film gösterimleri, sanat tarihçisi Rhea Thönges-Stringaris’ın katılımıyla yapılacak bir online tartışma, katılımcı sanatçıların ve işbirliği yapan kişi-kurumların katılımıyla yapılacak bir yuvarlak masa toplantısı gibi etkinliklerin yer alacağı bir aylık projede sanatçıların Beuys’un Sosyal Heykeller bakış açısı temelli atölye çalışması sonucunda ürettiği eserlerin sergisi 22 Eylül Çarşamba günü Goethe Enstitüsü’nde açıldı.

Hümanizm, sosyal felsefe ve antroposofi ile bağlantılı kavramları temel almış ve sanatın genişletilmiş tanımı ve bir gesamtkunstwerk (toplam olarak sanat) olarak sosyal heykel fikri ile tanınmış; sanatın yaratıcı ve katılımcı bir rol oynayarak toplumu ve siyaseti şekillendirebileceğini savunan Beuys’dan ilham alan ve onun sanat yaklaşımını takip eden Kıbrıslı sanatçılar Spyros Anastasiou, Mehveş Beyidoğlu, Stella Christou, Eirene Constantinou, Rafaella Constantinou, Marietta Mavrokordatou, Andreas Papamichael, Simone Philippou, Zoe Polycarpou, KoralliaStergides ve Nicolina Stylianou’nun çalışmaları Marina Christodoulidou’nun küratörlüğünde sergileniyor(uygulanıyor).

Sanatseverler eserlerin sürecine katılıyor,katkı koyuyor,dönüştürüyor,parçası oluyor

23 Ekim’e kadar açık kalacak sergiye Kıbrıs’ın her iki yanından sanatseverler yoğun bir ilgi gösterirken sanatseverler sanatçıların medya, katılımcı/yaratıcı sesler, heykel, gravür, fotoğraf,yerleştirme ve performansa dayalı,çoğulculuk ve çeşitlilik kavramı çerçevesinde ürettikleri hybrid eserlerine zaman zaman katkı koydu, zaman zaman katıldı zaman zaman da üretim sürecinin bir parçası oldu.

Beuys sanatı, insan düşüncesi ve eylemi olarak tanımlar

‘Her insan sanatçıdır’ düşüncesini savunan Beuys’a göre her insan sanatçı ve her düşünce plastik bir anlama sahiptir, çünkü değişim düşüncede baslar.Buna göre sanat, insanın düşüncesi ve eylemi ile yaşamı dönüştürmede etkin biçimde kullanabileceği yaratıcı potansiyel enerjiyi açığa çıkarır. 1986 yılında yaşama gözlerini yuman,çalışmaları ve sanatsal aktivizm ruhuyla birçok sanatçıya ilham olan Beuys sanatı, insan düşüncesi ve eylemi olarak tanımlarken dünyanın, çağın(20.yy.dan bahseder ama buna 21.yy’ı da ekleyebiliriz) toplumsal ve siyasal kısıtlamalarına karşı eylemde bulunmasını savunur.

Sergi 1 ay açık kalacak,sanatsal etkinlikler ise 1 ay sürecek

Sergi hafta içi 14:00-19:00 ve Cumartesileri de 10:00-14:00 arası açık olacak( giriş ücretsiz) Projeyle ve etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye www.goethe.de/cyprus/beuys100 adresinden ulaşılabilecek.