Beton zemine düştü, ağır yaralandı

Lefkoşa’da Marmara Bölgesi’nde bulunan bir apartmanın damından, bu sabaha karşı, 11,35 metre yükseklikten beton zemine düşen 32 yaşındaki Sunnet Achılov, ağır yaralandı. Polis, düşme nedeninin henüz tespit edilemediğni belirtti.

Polis açıklaması şöyle:

“15.01.2022 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa’da Marmara Bölgesi’nde bulunan bir apartmanın damından, Sunnet Achılov (E-32) henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yaklaşık 11,35 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”