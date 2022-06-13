Besim’den ek bütçe eleştirisi: Sağlıkta yatırım anlamında pek bir şey yok

CTP Milletvekili, Dr. Filiz Besim, ek bütçede Girne Hastanesi’nin bitirilmesine ayrılan kaynak dışında, sağlık hizmetlerine yatırım anlamında pek bir şey görmediğini dile getirdi.

Besim, hastanelerdeki yoğun bakımlarının geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek, Kalp Damar Cerrahisi Servisi’nin 3 yıldır tadil edilememesini eleştirdi.

“Yanan anjiyo makinesinin yerine makine konulamadı” şeklinde konuşan Besim, tüm bunların sevklerin oluşması için ciddi neden olduğunu ifade etti.

Besim, şu anda temin edilen ilaçların Ağustos-Eylül’e kadar idare edebileceğine işaret etti, konsantrasyon sıkıntısı çeken çocukların kullandığı bir takım ilaçların eksik olduğunu yineledi.