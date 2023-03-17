Besim: Yeni Hastane çok çok acildir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Filiz Besim sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin 2016’dan beri yapısal anlamda sıkıntılı olduğunu biliyoruz, özellikle kolonlardaki korozyon raporlarda çok netti” dedi.

Besim, “Durumun çok ciddi olduğunu bir gün dahi bekleyecek durumun olmadığını belirterek, Girne ve Güzelyurt Hastanelerini çok ivedi olarak bitirilmeli.” çağrısında bulundu.

Filiz Besim’in paylaşımı şöyle:

“Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin 2016’dan beri yapısal anlamda sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Özellikle kolonlardaki korozyon raporlarda çok netti. Son İnşaat mühendisleri Odası raporlarında da bu hastane yerleşkesi içindeki birçok binada sorun tespit edildi.

“Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin 2016’dan beri yapısal anlamda sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Özellikle kolonlardaki korozyon raporlarda çok netti. Son İnşaat mühendisleri Odası raporlarında da bu hastane yerleşkesi içindeki birçok binada sorun tepit edildi.

Kan Bankası binası acilen boşaltılmalı.

Thalassamia, Nüklear Tıp ve hemodialız çok riskli.

Ana bina ve acil servis riskli.

Yerleşke içindeki tüm diğer binalar da ileri tetkik gerektiriyor.

Durum çok ciddidir. Bir gün dahi bekleyecek durumumuz yoktur. Girne ve Güzelyurt Hastanelerini çok ivedi olarak bitirilmeliyiz.

Lefkoşa için de Sağlık Bakanlığında olan hastane projeleri KTMMO’larına verilerek hızla düzenlenmeli ve yeni hastane inşaatına başlamalıyız.

Hastane inşaatı da en az okullar kadar acildir. Yasa ile toplanacak olan deprem vergileri öncelikli olarak bu kalemlere ayrılmalıdır.

Hükümetin, Sağlık Bakanlığının üzerinde kuracağı bir kriz komitesi ile hastane inşaatları yol haritası ivedilikle çizilmelidir. Bekleyecek bir günümüz bile yoktur yoksa hastalarımızı da tıpkı öğrencilerimiz gibi çadırlarda bulabiliriz.”