CTP milletvekili Filiz Besim, kişilerin sağlık verilerinin saklanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Besim, Sağlık Bakanlığı’nın satın aldığı bir otomasyon sistemi olduğunu, verilerin bu sistemde tutulduğunu, verilerin tüm sorumluluğunun Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu söyledi.

Besim, “Yasası yapılmadan, verilerin bir şirkete devredilmesi ciddi sıkıntı yaratır” dedi.

Genel Sağlık Sigortası’nda oluşturulan veri tabanında kişilerin bireysel sağlık bilgilerinin yer almadığını vurgulayan Besim, zaten bu konunun da tüzüklerle detaylandırılması gerektiğini ifade etti.