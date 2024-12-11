CTP Milletvekili Filiz Besim, “Aslında turistler için bir cennet olmalı bu ülke ama sektörde istediğimiz ivmeyi bir türlü yapamıyoruz” diyerek, ülkenin casino ve kumarhane cennetine dönüştürüldüğünü savundu.

Kumarın içinde mafya, uyuşturucu, kayıt dışılık, kaçakçılık olduğunu dile getiren Besim, “Ülkeyi casino turizmine mahkûm etmemek için turizm çeşitliliğini sağlamak zorundayız” diye konuştu. Spor turizmini buna örnek olarak gösteren Besim, “Beş yıldır olmadı inşallah bu yıl olur” dedi.

Sağlık turizmi yapabilecek özel hastaneler olduğunu ifade eden Besim, tüp bebek merkezlerinin, uluslararası hukuk anlamında ne kadar denetim altında olduğunu sordu. Plastik cerrahiye gelen vakaların “patlamış” durumda olduğunu belirten Besim, plastik cerrahiyle ilgili gayri yasal mekânların mevcut olduğunu söyledi. Besim, sağlık turizmi alanlarıyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Bakanlığa ayrılan bütçenin yetersizliğini, “akıl tutulması” olarak niteleyen Filiz Besim, inanç turizmiyle ilgili de ekiplerin çalışma yapması gerektiğini belirtti. Besim, “Orta gelirli turist de ülkeye gelmeli” dedi.

Turistik tesislerin sertifikalandırılmasının hükümet programında yer aldığına değinen Besim, “Kaç tesise sertifika verildi? Kurdunuz mu böyle bir sistem?” diye sordu. Filiz Besim, tarihi ve kültürel öneme sahip binaların turizme kazandırılması konusunda da bilgi istedi.

“Çevreye sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır. Güçlü bir çevre politikasına ihtiyacımız vardır” diye konuşan Filiz Besim, en büyük çevre sorunlarından birinin çöp depolama alanları olduğunu söyledi. Ülkede 50’den fazla vahşi depolama alanı olduğunu dile getiren Besim, bu konuda devletin birçok kurumunun iş birliği yapması gerektiğini kaydetti. Güngör Çöp tesisinin rehabilite edilmesi konusunda hükümet politikası belirlenmesi gerektiğini ifade eden Besim, “Çöp konusuna bir an önce çözüm bulmalıyız” dedi. Tıbbi atığın çöpte özel bir başlık olduğunu kaydeden Besim, tıbbi atıkların siyah çöp poşetinde, çöp bidonuna atıldığını söyledi.

Kanalizasyon ve arıtma konusuna da değinen Besim, “İskele bölgesini kaybettik” dedi. İskele’de denizin kanalizasyon sularıyla dolduğunu savunan Besim, “İskele’yi kaybettik belki Gaziveren’i kurtarırsınız” diye konuştu. Gaziveren’de 20’nin üzerinde katı olan, ÇED raporu olmayan binalar olduğunu dile getiren Besim, Lefke İmar Planı’nın neden yayınlanmadığını sordu. Filiz Besim, bölgenin deprem açısında da riskli bir bölge olduğunu kaydetti.

Plastik kullanımı konusunda da konuşan Besim, sokakların pet şişelerle dolu olduğunu ifade ederek, “Bununla savaşmak ve caydırıcı cezalar vermek zorundasınız” dedi. Filiz Besim, kıyı emniyeti ile ilgili yasal çalışmaların tamamlanıp, tamamlanmadığını da sordu.

Sanatçıların eserlerinin dijital ortamlara aktarılması gerektiğini belirten Besim, Kültür Dairesi’nin web sitesinde bu konuda pek bir şey görmediğini kaydetti. Atatürk Kültür Merkezi’nin damının geçen yıl akıttığını, bu yıl da akıtmaya devam ettiğini ifade eden CTP Milletvekili Filiz Besim, “Atatürk Kültür Merkezi’nde projeksiyon cihazı olmaması dillere destan bir konu olması gerekiyor” dedi.

Kütüphanelerin duyarlı kişilerin bağışlarıyla ayakta kaldığını kaydeden Besim, “Sanatçılarımız, yazarlarımız dünyada ne kadar görünürdür? Bir tane yazarımız İstanbul’da kitap fuarına gidemiyor” diyerek, bu konuda bütçe ayrılmamasını eleştirdi. Kitap çıkarmanın çok pahalı olduğunu dile getiren Filiz Besim, sanatçı ve yazarlara destek olunması gerektiğini söyledi. Besim, Kültür Dairesi’nin, Mehmet Aziz’in kızları Türkan Aziz ve Kamran Aziz’in evlerine sahip çıkarak, müzeye dönüştürmesini talep etti.

Besim, Kıbrıs Türk kültürüyle ilgili bir dersin müfredata konulmasının önemini de vurguladı.