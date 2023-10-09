Besim: Sağlıkta çöküş yaşanıyor

CTP Milletvekili Filiz Besim, bugünkü Meclis konuşmasında, sağlıkta çöküş yaşandığını ve bunun ek bütçeden de görülebileceğini belirterek, en büyük rakamın yurt içi ve yurt dışı sevklere ayrıldığına işaret etti. Besim, bu rakamın Sağlık Bakanlığının bütçesinin dörtte birinin hastaları sevk etmek için harcandığına dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığının "sevk hekimliğine" dönüştüğünü savundu.

Yoğun bakımın en çok sevk yapılan bölüm olduğunu dile getiren Besim, bu bölümün geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Besim, Sağlık Bakanlığının kanseri tüm vücutta taramak için kullanılan PET cihazını almayı gündeme getirmesi gerektiğini belirterek, cihaz olmadığından hastaların sevk edildiğini söyledi. Filiz Besim, doktor sıkıntısına ve İlaç eksikliklerine işaret ederek, vatandaşın yaşadığı sorunlara değindi.

Güzelyurt Hastanesi inşaatıyla ilgili bütçede herhangi bir kalem yer almadığını söyleyen Besim, bu konuyla ilgili açıklama yapılmasını istedi.

Besim, ambulans ağının iyi ve standart bir ağ olduğunu söyleyerek, özelden hizmet alınması noktasında geniş çaplı çalışma ve denetim yapılması gerektiğini belirtti.

Bütçede, çam kese böceği mücadelesine yönelik kalem bulunmadığını söyleyen Besim, bu böceğin nasıl bertaraf edileceğini sordu.