Besim: “Koruyucu sağlık hizmetlerine odaklanılmalı” / Gürçağ: “Ülke kurumsallaşmaktan biraz uzak…”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Filiz Besim, “Sağlıkta Koruyucu Sağlık Hizmetlerine Odaklanmak” konulu güncel konuşmasında, ülkede sağlık sisteminin uzun vadede bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

Koruyucu sağlık hizmetleriyle hastalıkları kontrol etmenin, tedavi etmekten daha ucuza mal edilebileceğini ifade eden Besin, koruyucu sağlık hizmetlerini kurumsallaştırıp, altyapılarını yapmak ve daha sistematik bir şekilde yürütmek gerektiğini kaydetti.

Halk Sağlığı Yasası olmayan bir ülkede olunduğuna değinen Besim, bu yasanın ülkeye kazandırılması gerektiğini söyledi.

Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Birimi’nin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Besim, her gün cihazların yanında çalışmak zorunda olan insanların düzenli kontrollerinin yapılması gerektiğini belirtti.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği konusunda eksikliklerin bulunduğuna işaret eden Besim, bu konuda gerekli kontrol ve denetimlerin yapılmadığını savundu.

Pandemiyle birlikte Ağız Diş Sağlığı Birimi’nin ortadan kaldırıldığını belirterek bunu eleştiren Besim, sigara ve tütün ürünleri kullanımı konusunda daha ciddi farkındalık yaratmak ve denetimler yapılmak gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ:

“Ülke kurumsallaşmaktan biraz uzak…”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, halk sağlığı ve koruyucu sağlığı önemsediklerini, bu konuda bilinçlendirme ve farkındalığı arttırmanın en büyük eksiklik olduğuna değindi.

Yasal zemini oluşturmak ve kurumsal çalışmayı kökleştirmek gerektiğine değinen Gürçağ, ülkenin kurumsallaşmaktan biraz uzak olduğunu, bunu gidermek için çalışacaklarını söyledi.

Birimleri var olan kadrolar ve ellerindeki imkanlar çerçevesinde hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden Gürçağ, pandemi dönemiyle bazı birimlerin çalışmalarının sekteye uğradığını anlattı.

Akciğer Kanserini özellikle önemsediğine işaret eden Gürçağ, tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmaması gerektiğini söylerken, elektronik sigaraların yaygınlaşmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yapılan çalışmalara değinen Sağlık Bakanı Gürçağ, yapılan işlerin kurumsallaşması ve ileriye taşınmasının, hizmetlerin devlet politikası halinde getirilmesinin önemine değindi.