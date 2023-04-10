Besim: İvediliği olmayan bir yasa neden Meclis gündeminde?

CTP Milletvekili Filiz Besim, ivediliği olmayan bir yasanın Meclis gündemine getirilmesini eleştirdi, Meclis’te uzun yıllardır bekleyen birçok yasa çalışması bulunduğu hatırlattı.

Besim, “15 yıllık alım garantisi ülkenin boğazına takılacak” değerlendirmesinde bulundu. Ülkenin enerji politikalarının çağdaş şekilde oluşturulmasının şart olduğunu belirten Besim, AKSA ile sözleşmenin sona ermesine 1 yıl olduğunu kaydetti.

15 yıl alım garantisi verilmesinin anlaşılabilir olmadığını yineleyen Besim, enerji güvenliğinin çok önemli olduğunu belirtti. Besim, bu konuda planlama yapılması gerektiğini dile getirdi.

“Başbakan ülkede 50 milyon Dolar yatırımı olan hangi firma ile görüştü?” diye soran Besim, toplumun kafasında ciddi soru işaretleri olduğunu söyledi. Besim, vatandaşların siyasete güven duymaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.