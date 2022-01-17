Besim: “8 kalem ilaç, hiçbiri yok…”

Hastaların ilaç reçetesinde yazan ilaçları devlet bünyesindeki eczanelerden bulamadığına işaret eden CTP Milletvekili Adayı, eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, bir hastanın reçetesini paylaştı, tansiyon, şeker, kolesterol gibi 8 kalem ilaçtan hiçbirini bulamamasına tepki gösterdi.

Bu durumu eleştiren Besim, “Bu pahalılıkta bu hastalar bu ilaçları nasıl alacak?” diye sordu…

Sağlığın yönetilemediğini ifade eden Besim, “Devlet ilaç ticareti yapmaktan vazgeçmeli. Hastalar ilaçlarını kurulacak sistemle mahallelerindeki eczanelerden parasız alabilmelidir” dedi.

Besim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

“Hastanın reçetesindeki tam 8 kalem ilaç ( tansiyon, şeker, kolesterol ve diğerleri) hastanede yok.

Bu pahalılıkta bu hastalar bu ilaçları nasıl alacak?

Hala yönettiğinizi mi iddia ediyorsunuz?!!!

Devlet ilaç ticareti yapmaktan vazgeçmeli. Hastalar ilaçlarını kurulacak sistemle mahallelerindeki eczanelerden parasız alabilmelidir.”