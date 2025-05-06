Besim: “60 tane hekimi yönetecek başhekim yoktur”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Filiz Besim, “Sağlık Bakanlığını, Ulusal Birlik Partisi Örgütleri mi yönetiyor?” konulu güncel konuşmasında, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde şu anda başhekimlik mevki olmadığını kaydederek, “60 tane hekimi yönetecek başhekim yoktur” dedi. Bunun çok büyük bir sorun olduğunu ifade eden Besim, başhekimin atanmasını istedi.

Temel Sağlık Hizmetlerinin yaşadığı zafiyetin sadece bu olmadığını dile getiren Besim, denetimlerde ve halk sağlığı taramalarında ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi.

Maraş Sağlık Merkezi’ndeki kıdemli hekiminin görevden alınarak, iki sağlık odasına görevlendirildiğini ifade eden Besim, “Odalara bir tane hekim gönderiyorsunuz, o hekim hastalara nasıl bakacak?” diye sordu.

Akdoğan Sağlık Merkezi’ndeki bir hekimin de görevinden alınarak, iki sağlık odasına gönderildiğini belirten Besim, Akdoğan halkının dün bu nedenle Akdoğan Sağlık Merkezi önünde eylem yaptığını kaydetti. Söz konusu hekimlerin görevlendirmelerini “sürülme” olarak niteleyen Besim, "Halk Sağlığı Birimi kurulduğu için hekimlerin görevlendirildiği" yönündeki gerekçeyi de eleştirdi.

Halk sağlığı uzmanının nerede olduğunu soran Filiz Besim, “Uzman yok, proje yok, tecrübeli hekimleri sağlık odalarına atıyorsunuz. Bu görevlendirmeler halk sağlığı için değil, siyasidir” dedi.

Hemşirelerin, sağlık hizmeti kurumlarının en büyük yükünü çektiğini dile getiren Besim, tek motivasyonu terfi olan 300 hemşirenin beklediği terfi sınavlarının neden ertelendiğini sordu. Besim, Sağlık Bakanına, sınavların ne zaman yapılacağını da sordu.