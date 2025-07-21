“Beş senedir ciddiyet sorunuyla karşı karşıyayız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Güvercinlik’te bölge halkıyla bir araya geldi. Erhürman Güvercinlik’te yaptığı konuşmada beş senedir ciddiyet sorunuyla da karşı karşıya olunduğunun altını çizdi ve Cumhurbaşkanlığının iç sorunların çözümüne de liderlik edeceğini vurguladı. Erhürman’a ziyaretinde CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali ile CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp eşlik etti. Güvercinlik halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Erhürman, Ekim ayında yapılacak seçimin çok kritik olduğuna dikkat çekti.

Erhürman: Cumhurbaşkanlığı öncülük edecek

Geride kalan beş yılda nelerin yaşandığını özetleyen Erhürman, ekonomide, sağlıkta, eğitimde yaşananları sıraladı. Nüfus yapısının hızlı bir şekilde değiştiğine dikkat çeken Erhürman, sorunlara karşı hiçbir şey yapılmadığını vurguladı. Memleket bu haldeyken, “karma evliliklerden” doğan binlerce çocuğun AB vatandaşı olma hakkının da gasp edilmeye devam edildiğini anımsatan Erhürman, “Bu insan hakkını elde etmeye çalışan birini görmüyoruz karşımızda” dedi. Geride kalan dönemde müzakere dahi yapılmadığının altını çizen Erhürman, hiçbir konuda adım atılmadığını kaydetti. İç meselelerle ilgili konularda da Cumhurbaşkanlığı’nın herhangi bir şeye liderlik etmediğine dikkat çeken Erhürman, “Nüfusu sayamıyoruz, hastanelerde yer bulamıyoruz, ekonomi kötüye gidiyor. Bütün bunlarla ilgili Cumhurbaşkanlığının üstlendiği bir inisiyatif yok” dedi. “Bu memleket tarihinde hiç bu kadar büyük bir iç güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalmadı” diyen Erhürman, ülkenin yaşanabilir bir ülke olmaktan çıkmaya başladığını dile getirdi. “Beş senedir bir ciddiyet sorunuyla karşı karşıyayız” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığının iç sorunlara da liderlik yapacağının altını çizdi.

Şahali: Kayıp bir dönem yaşadık

“Yaşatılanlar kaderimiz değildir” diyen Şahali, Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine işaret etti. Geride kalan beş yıllık dönemin nasıl geçtiğini değerlendiren Şahali, “Biz geride kalan dönemde yaşamamız gereken bir hayatı yaşamadık. Bu dönemin kayıp bir zaman olduğunu ve hepimizi bu yurtta çok daha huzurlu hissettirecek işlerin yapılabileceğini düşünüyoruz. 19 Ekim, karar günüdür” dedi.