“Beş sene önce açılan kötü parantezi kapayıp demokrasinin ve barışın parantezini açacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün akşam Ozanköy Spor Kulübü’nde bölge halkıyla bir araya geldi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP Girne İlçesi Ozanköy Örgüt Başkanı Ali Piro ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen gecede konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, önümüzdeki ekim ayında kötü parantezi kapatacaklarının altını çizdi ve “Yaşadığımız beş senenin başında açılan kötü parantezi ekim ayında kapatacağız. Demokrasinin, çözümün ve barışın parantezini açacağız” ifadelerini kullandı.

Erhürman: Çocuklarımızı dünyayla buluşturacağız

Geceden konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu gecede emek veren herkese teşekkür ederim. 7’den 70’e, bu ülkeyi birlikte yönetmeye geliyoruz” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı’nı Kıbrıs Türk halkının evi yapacaklarını vurgulayan Erhürman, “Bir kahve bile içmem, yemek bile yemem, üçlü görüşmeye gitmem” diyenler vardı. Biz, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini oraya taşımaya, halkımızı dünyayla buluşturmaya geliyoruz” dedi. Erhürman, “Bu halktan bir şey olmaz” diyorlar. Elimizden geleni yapmamızı, yüreğimizi ortaya koymamızı bu halk bize söylüyor. Elimizden gelen, bu halkın iradesini yönetime getirmektir. Biz bunu yapmaya geliyoruz” dedi. Bu halkın hiçbir kesimini ayırmayacaklarının altını çizen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlığı temsil ettiğini anımsattı. “Bütün halkı kucaklayacak bir iradeden söz ediyoruz. Nerede doğmuş olursa olsun, annesi babası nerede doğmuş olursa olsun, geleceğini bu topraklarda kurmak isteyen, çocuğunu bu topraklarda yetiştirmeye kararlı olan herkese çağrımız var: Gelin, bu memleketi liyakat ilkesine, adalet ilkesine, eşitlik ilkesine göre birlikte yönetelim. Tüm çocuklarımızı dünyayla buluşturma iradesi çerçevesinde hareket edelim” dedi. Halkın tüm kesimleriyle birlikte bu ülkede hak edilen yönetimi yaratacaklarını vurgulayan Erhürman, “Son beş yılda bize yaşatılanlar bir beş yıl daha yaşatılırsa, çocuklarımızın ve torunlarımızın yüzüne bakamaz duruma gelme riskiyle karşı karşıyayız. Yaşadığımız beş senenin başında açılan kötü parantezi ekim ayında kapatacağız. Demokrasinin, çözümün ve barışın parantezini açacağız” dedi.

Şahali: Sesimiz dünyaya ulaşacak

Etkinlikte konuşan CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, “Güzel günlere ulaşacağız. Hepimizin kaygısı ortak: Kaygımız memleket. Hiçbir şey arzuladığımız gibi değil, bu durum bizi çok rahatsız ediyor” dedi. Bu gidişata dur demenin mümkün olduğuna işaret eden Şahali, “CTP yola çıktı, bu saatten sonrası Kıbrıs Türk halkının ortak emeğiyle gerçekleşecektir. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yeni lideri olacak. Bizim sesimiz dünyaya ulaşacak. Kıbrıs Türk halkını aydınlık yarınlara ulaştırmak için çalışacağız” dedi.

Talat: Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı’na taşıyacağız

Gecede konuşan CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat da “Tüm Ozanköy Örgütü'ne teşekkür ederim, çok güzel bir gece hazırladılar. Bizleri onurlandırdınız. Çok kritik bir süreci yürümeye başladık. Yoğun bir çalışma dönemine girdik. Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı’na taşıyacağız” ifadelerini kullandı.