BES iş bırakma eylemini askıya aldı
Belediye Emekçileri Sendikası (BES) örgütlü olduğu ve aşıları tamamlanmayan belediyelerde yarın yapacağını duyurduğu eylemi askıya aldı.
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Belediye Emekçileri Sendikası (BES) örgütlü olduğu ve aşıları tamamlanmayan belediyelerde yarın yapacağını duyurduğu eylemi askıya aldı.
TAK muhabirine konuyla ilgili bilgi veren BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Sağlık Bakanlığı’nın, BES’in taleplerini dikkate aldığını ve aşılama programı ile ilgili yarın toplantıya çağırdığını açıkladı.
Yalınkaya, toplantının seyrine göre eylemle ilgili karar vereceklerini ifade etti.
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