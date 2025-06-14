BES: "Hükümet mezarlık alanını geri vermezse kapılarına dayanacağız"

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) yeni mezarlık alanı yapılması için tahsis edilen arazinin, Bakanlar Kurulu kararıyla geri alınmasına karşı tüm Lefkoşa halkını ses vermeye çağırdı, karardan vazgeçilmezse sendika olarak kapılarına dayanacakları uyarısında bulundu

Yalınkaya: Yaşayana saygıları olmadığı gibi hayatta olmayanlara da yok!

Yazılı açıklama yapan Yalınkaya, hükümet ortakları Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP), biryandan talimatla gelen halk düşmanı icraatları bir bir hayat geçirdiğini diğer yandan ise bu biat politikasının karşılığı olarak; devlete ait yani halkın malı olan yerleri, babalarının malı gibi görüp kendi yandaşlarına peşkeş çekmeye devam ettiğini vurguladı.

Yalınkaya, “Utanma duygusundan yoksun olan ve hiçbir şekilde bu halka karşı bir sorumluluk hissetmeyen merkezi hükümet, hayatta olan Kıbrıslı Türklere saygısı olmadığı gibi hayatını kaybeden insanlarımıza karşı da en ufak bir vefa duygusu taşımıyor” dedi.

“2013 yılında verilen araziye LTB öz kaynaklarını kullanarak yatırım yaptı”

Özellikle Annan Planı Referandumu sonrasında ülkenin dört bir yanından birçok insanın, vefat eden aile bireylerini Lefkoşa’da defnetmeye başladığını ve Lefkoşa Mezarlığı’nın, kapasitesinin üzerinde kabul almak zorunda kaldığını hatırlatan Yalınkaya, mevcut mezarlık alanının da dolduğunu kaydetti.

Yalınkaya, “Bu nedenle de 2013 yılında Sibel Siber Hükümeti tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi’ne yeni mezarlık yapımı için yer tahsis edilmişti. Bu süre zarfında da kısıtlı imkanlarına rağmen LTB tarafından büyük bir fedakârlık ve yoğun çalışma ortaya konarak tüm arazi kodları düzeltilip ilk etap yolların açılması sağlanmıştır” dedi.

“Ya kararı iptal edeceksiniz ya kapınıza dayanacağız”

Tüm bu çalışmalar ve fazlasının Lefkoşa halkının öz kaynağı kullanılarak yapılmasına rağmen mevcut hükümetin pervasız bir tavırla LTB ile en ufak bir istişare etmeden Bakanlar Kurulu kararı alarak, mezarlık için LTB’ye tahsis edilen bu yeri geri aldığını söyleyen Yalınkaya, “Kimse kusura bakmasın ama bunun adı tek kelimeyle utanmazlıktır” ifadelerini kullandı.

Belediye Emekçileri Sendikası olarak bu utanmazlık karşısında tüm Lefkoşa halkını ses vermeye davet ettiklerini belirten Yalınkaya, “Hükümet bu ayıbından derhal vazgeçmediği takdirde de tüm üyelerimizle kapılara dayanıp bu utanmazlığa bir son vermelerini sağlayacağız. Halkınıza karşı düşman olduğunuz yeter artık! Ya bu halka hizmet edeceksiniz ya da o koltuklardan gideceksiniz” dedi.