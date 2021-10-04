Beş bin koyun ‘hellim tesciline’ takıldı

YENİDÜZEN- Özel

Başbakan Ersan Saner’in Türkiye’den getireceğini ifade ettiği 5 bin adet koyun, Kıbrıs’taki hellim tescil sürecine takıldı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, Türkiye’den getirilmek istenen 5 bin adet koyunun, Avrupa Birliği tarafından hellim tesciline dahil olunması için aranan bazı standartlara uygun olmadığı gerekçesiyle getirilemediğini söyledi.

Naimoğluları bu nedenle sürecin “beklemeye alındığını” anlattı.

Hellim tescilinin olumsuz etkilenmemesi için süreci beklemede takip ettiklerini kaydeden Naimoğluları, konuyla ilgili YENİDÜZEN’e özetle şunları ifade etti: “Türkiye, AB ülkesi olmadığı için AB, Türkiye’den koyun gelmesini uygun görmedi. Hem hayvan hastalıkları hem de diğer standartlar konusunda uygun bulunmadı. Bu nedenle Tarım Bakanlığı ve hükümet bu konuyu şimdilik durdurdu. AB’deki hellim tescil süreci olumsuz etkilemekten çekinildi. Hellim sürecini de olumsuz etkilememek için beklemede kalındı. Hellim süreci devam ettiği sürece bu konuda ısrar edilemez. İspanya’dan yaklaşık iki bin civarında koyun üreticilerin bireysel girişimiyle getirilmişti.

Türkiye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından bunlar bize katkı olarak verilecekti ama şu anda durduruldu.”

Hatırlanacağı üzere; 23 Aralık 2020'deki Türkiye ziyareti sırasında TİKA ile yürütülen küçükbaş hayvancılık projesinin önemine değindiklerini aktaran Saner, ülkeye 5 bin daha damızlık hayvan getirilmesi konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile çalışmalar başlattıklarını dile getirmişti.

Saner, akabinde 5 Şubat 2021 tarihinde Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, beş bin adet küçük baş hayvanın adaya getirilmesi için Türkiye ile anlaştıklarını söylemişti. Saner’in Bakanlar Kurulu açıklamasındaki; “5 bin adet daha, küçükbaş ırk koyunun ülkeye gelmesi için anlaştık. Protokol yok, bununla ilgili talimat da verildi. Belki size aşıyla ilgili program söyleyemem ama bu küçükbaş hayvanların adaya gelmesi ve karantina süreçleriyle ilgili her türlü karar üretilmiştir.” sözleri sosyal medyada alay konusu olmuştu.