Berova: 6 aylık düzenleme gündemde, farkın yarısı 2027’ye aktarılacak

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Meclis kürsüsünde hayat pahalılığına yönelik planlanan düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı. Berova, Ortadoğu’daki gelişmelere bağlı olarak zor bir döneme girildiğini belirterek, ekonomik ve mali sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla bir dizi tedbir üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Berova, görüşülmeye devam edilen yasa tasarılarının da bu kapsamda bir “önlem” olduğunu iddia ederek, belirsizliklerin mümkün olduğunca öngörülebilir hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Dün sendikalarla yapılan görüşmelerde yeni bir öneri sunulduğunu kaydeden Berova, söz konusu önerinin daha önce de sendikalar tarafından gündeme getirildiğini ancak uygulanabilmesi için hem sendikaların hem de ana muhalefet partisinin mutlak kabulünün gerektiğini vurguladı.

Buna göre öneri, temmuz ayında ödenmesi gereken ve haziran ayında oluşacak hayat pahalılığının yarısının, 6 ay süreyle Ocak 2027’ye aktarılmasını içeriyor. Berova, benzer bir uygulamanın pandemi döneminde de hayata geçirildiğini belirtti.

Önerinin detaylarına ilişkin bilgi veren Berova, haziran ayında oluşacak hayat pahalılığı oranının brüt maaşlara yansıtılacağını ve buna bağlı olarak yeni bir maaş skalası oluşacağını ifade etti. Bu aşamadan sonra vergiler düşüldükten sonra ortaya çıkacak net maaş ile mevcut net maaş arasındaki farkın yarısının emanete alınacağını belirten Berova, söz konusu tutarın 2027 yılının ocak ayında oluşacak hayat pahalılığı ve yeni maaş skalasıyla birlikte çalışanlara geri ödeneceğini kaydetti.

Berova, söz konusu önerinin ancak geniş bir uzlaşı sağlanması halinde uygulanabileceğini ifade etti.

Berova, "Bu tedbirleri de bir an önce yürürlüğe koymamız gerektiğinden dolayı eğer böyle bir açılım olacaksa bunun sonucunu bugün almak durumundayız" diye konuştu.