Berberler yarından itibaren ‘Euro’ya geçiyor

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs’ın kuzeyindeki erkek kuaförleri, ‘Euro’ya geçme kararı aldı. Daha önce de Oto Tamircileri Birliği, 2023 yılı işçilik fiyat listesini Euro’ya endekslemişti…

YENİDÜZEN’e konuşan Erkek Kuaför ve Berberler Birliği Başkanı Ecevit Sadeli, Euro’ya endekslenen fiyatların yarından itibaren yürürlükte olacağını açıkladı.

“Kira fiyatları İngiliz Sterlini, kozmetik ürünleri Euro, biz Türk Lirası kazanıyoruz… Üç ayda bir fiyat değiştirmekten usandık” diyen Sadeli, fiyatları Euro’ya endeksledikten sonra yeni fiyat güncellemeleri yapmak zorunda kalmayacaklarını söyledi.

Şehirdeki dükkân ile kırsaldakini ayırmak adına iki ayrı fiyat listesi hazırladıklarını söyleyen Sadeli, “Köydeki dükkânın kirası 5 bin TL, şehir merkezindekinin ise 5 bin Sterlin. Giderleri oldukça farklı… Bu yüzden ‘A’ ve ‘B’ olmak üzere iki ayrı fiyat listesi oluşturduk” dedi.

Birlik Başkanı Sadeli ve birliğin bağlı olduğu KTEZO’nun imzasını taşıyan listelere göre, saç kesimi kırsalda 7 Euro, şehirde ise 10 Euro’nun Türk Lirası karşılığı olacak.

Sakal kesimi ise şehirlerde 5 Euro, kırsalda ise 4 Euro karşılığında yapılacak.

Yarından itibaren geçerli olacak fiyatlar şöyle: