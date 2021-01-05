Benzer suçlardan dosyası kabarık

Lefkoşa’da meydana gelen ‘Geceleyin Ev Açma’,’ Mülke Tecavüz’, ‘Darp’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.K., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz, zanlının 1 Ocak tarihinde Lefkoşa'da bulunan eski eşine ait evin bahçe kısmının duvarından atlayarak bir cürüm işlemek maksadıyla kilitli olmayan yatak odası kapısını açıp girdiğini anımsattı.

Polis, zanlının tespit edilemeyen makas ile yatak odasında yatmakta olan eşinin saçını kesip akabinde adı edilenin bunu fark etmesi üzerine yorgan ile yüzünü kapatıp vücudunun muhtelif yerlerine vurarak darp ettiğini söyledi.

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının ayni gün akşamüstü tespit edilerek tutuklandığını mahkeme katardı.

Polis mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca bölgedeki kameraların inceleneceğini belirterek zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı suçsuz olduğunu beyan etti.

Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.