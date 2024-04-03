“Beni Türkiye’den getirtti, kandırdı, çalışma iznimi çıkartmadı, tutuklandım”

Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz olarak yaşadığı tespit edilen İ.N. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konuşan polis, zanlının Salı günü “giriş – çıkış” belgesi almak için geldiği Lefkoşa Polisi Muhaceret Şubesinde tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 2 Ekim 2023 tarihinde 30 günlük vize ile ülkeye giriş yaptığını ancak vize süresi dolduktan sonra 2 Kasım 2023 tarihinden beri 153 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının kaçak kaldığı süre zarfında G.K. isimli şahsın yanında çalıştığını, bununla ilgili soruşturma başlatılacağını belirtti.

Polis, zanlının Kıbrıs’ta herhangi bir yasal bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise kandırıldığını söyledi.

Zanlı, “G.K., çalışmam için beni Türkiye’den getirtti. Çalışma izni işlemlerini başlattım dedi. Onun yanında 3 ay çalıştım ama sürekli beni oyaladı. Çalışma iznim çıkmayınca iş yerinden ayrıldım. Kardeşimin yanında kalmaya başladım. Son 2 aydır işsiz ve parasızım. Ülkeden cezaya düştüğüm için çıkış yapamadım yoksa geri gelemeyecektim” dedi.

Zanlı, iddialarını şöyle sürdürdü:

“Önceki gün G.K. beni aradı ve çalışma iznimin çıktığını söyledi. Yanına gittim bana bir evrak imzalattı. Bana polise git, giriş-çıkış belgesi al, gel dedi. Polise gidince tutuklandım. Sadece ben değil iki kişi daha bu şekilde mağdur oldu. Onlar cezaya düşüp, ülkeden vize borcuyla ayrıldı. Ama ben kalmak istiyorum.”

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Yargıç, zanlının 3 ay süreyle izinsiz çalıştığı iş yeriyle ilgili polis soruşturması başlatılmasına emir verdi.