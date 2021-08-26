Bengihan: “Tüp gaza % 19 zam, halk düşmanlığıdır”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ekonomik olarak çok zor durumda olunan, asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığı, yeni asgari ücretin hala belirlenmediği bir süreçte tüp gaza % 19 zammın, en basit tanımı ile halk düşmanlığı olduğunu vurguladı.

“Halk zamlar altında ezilirken, kuru ekmeğe muhtaç insanlar varken, kurultay kavgası yapanların, parti içi kavgalarla meşgul olanların halka verecek hiçbir şeyi yoktur” ifadelerini kullanan Bengihan, Hükümet’e ‘halkın yakasından düşün’ çağrısı yaptı.

Açıklama şöyle:

“Halkın ekonomik olarak çok zor durumda olduğu, asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığı, yeni asgari ücretin hala belirlenmediği bir süreçte tüp gaza % 19 zam yapılması, en basit tanımı ile halk düşmanlığıdır.

Hayatı ucuzlatacağı vaadi ile hükümete gelenler maalesef zamdan başka hiçbir bir şey yapmamıştır. Türk Lirasının büyük oranda değer kaybetmesiyle halkın alım gücü sürekli erirken, üstüne bir de temel tüketim maddelerine sürekli zam yapılması insafsızlıktır. Kırmızı eti unutan, tavuk etini dahi almakta zorlanan dar ve sabit gelirliler tavuk etine yapılan zamla beyaz ete de uzaktan bakacak.

Halk zamlar altında ezilirken, kuru ekmeğe muhtaç insanlar varken, kurultay kavgası yapanların, parti içi kavgalarla meşgul olanların halka verecek hiçbir şeyi yoktur. Yapacakları en hayırlı iş, halkın yakasından bir an önce düşmektir.”

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