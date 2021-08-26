Önce kriz, sonra zam, piyasada tüp gaz yok: 107 TL dendi

Bir süredir tartışılan 17 TL’lik tüp gaz zammı onaylandı. Yeni zam kararıyla 90 TL olan tüp gaz fiyatı 107’ye yükseldi. “Onay” öncesi artış konusunda yaşanan kararsızlık piyasada ‘tüp gaz’ eksikliğine neden oldu. Dış piyasadan alım yapamayan ithalatçılar firmalara gaz satışı yapamadı. Firmalar ise ellerindeki gazın tükenmekte olduğunu savunarak marketlere satışı durdurdu. En büyük mağduriyeti yine vatandaş yaşadı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu: “Zam yapmamak için direndik ancak mecbur kaldık… Zamların devamı gelebilir”

Kıbrıs Türk Petrolleri Genel Müdürü Malik İşimtekin: “Gemi adaya ulaştı… Gaz denetimden geçtikten sonra yeni fiyatlarla dağıtıma başlayacağız”

Alpet Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu: “Tesislerimizdeki arıza giderildikten sonra dağıtıma başlayacağız… Fiyatta artış olması kaçınılmaz”

Marketçiler: “Günlerdir muhatap bulamadığımız için müşterileri mağdur ediyoruz… Yapılacak artış da tüketicinin cebini yakacak”

Derya ULUBATLI

Tüp gazda bir süredir bakanlığın onayını bekleyen zam kararı yürürlüğe girdi, önce piyasada gaz kalmadı, ardından fiyat artışı ilan edildi. 10 kiloluk tüp gaz 17 TL'lik artışla 90 TL’den 107 TL’ye çıktı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu bir süredir tartışılan 17 TL’lik tüp gaz fiyat artışının onaylandığını ve uygulama için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklama öncesi artış konusunda yaşanan kararsızlık ise piyasada ‘tüp gaz’ eksikliğine neden oldu, konuyla bağlantılı tarafları huzursuz etti. Dış piyasadan alım yapamayan ithalatçılar firmalara gaz satışı yapamadı. Tüp gaz firmaları ise ellerindeki gazın tükenmekte olduğunu savunarak marketlere satışı durdurdu. Gelinen durumda en büyük mağduriyeti yine vatandaş yaşadı.

Müşteriye gaz satamayan marketçiler vatandaşın kendilerini suçlamasından yakındı, sorumlu olarak tüp gaz firmalarını işaret etti. Gaz firmalarındaki yetkililer ise alım yapamama nedenlerinin ihracatçı firmalar olduğunu savundu. Ellerindeki gaz stoklarının tükenmekte olduğunu aktaran yetkililer belirli kısıtlamalara gitmek zorunda kaldıklarını, bu yüzden marketlerin taleplerine cevap verilemediğini söyledi.

Öte yandan çeşitli aksaklıklar yüzünden bir süredir ülkeye yeni gaz alımı yapamayan ihracatçı firmalar da açıklamada bulundu. Kıbrıs Türk Petrolleri Genel Müdürü Malik İşimtekin ürün getirecek geminin gecikmesinden dolayı dağıtımda aksamalar yaşandığını ancak şu an bu sorunun çözüldüğünü duyurdu. İşimtekin, “gemimiz adaya vardı, denetim işlemlerinin ardından dağıtıma başlayacağız” dedi. Tesislerinde arıza olduğunu aktaran Alpet Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu ise dağıtımın bu arıza giderildikten sonra başlayabileceğini söyledi.

Artışla ilgili yorumlar ne?

Taraflar yapılacak zamla ilgili de yorum yaptı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu zam yapmamak için çok direndiklerini ancak gelinen noktada buna mecbur kaldıklarını anlattı. Tüp gazın dış piyasayla bağlantılı bir harcama olduğuna dikkat çeken Aşıkoğlu, “birkaç ay sonraki alımda yine zam yapmak zorunda kalabiliriz” dedi.

Öte yandan ihracatçı şirketler ve tüp gaz firmaları da artışın kaçınılmaz olduğu yönünde hemfikir oldu. Yetkililer, alınan hammaddenin fiyatı düşünüldüğünde tüp gaz ücretlerinin aynı kalmasının mümkün olmayacağını savundu.

Zammı onaylamayan market sorumluları ise ekonomik olarak zor bir dönemden geçildiğini ve böyle bir dönemde artış yapılmasının tüketiciyi çok zorlayacağını dile getirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu:

“Zam yapmamak için direndik ancak mecbur kaldık”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu tüp gaza yapılacak 17 TL’lik artışın onaylandığını ve uygulamaya yönelik gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Uluslar arası piyasadaki fiyatlardan dolayı zammın kaçınılmaz olduğunu aktaran Aşıkoğlu süreci şöyle anlattı: “Yaklaşık 6 aydır dövizin yükselişiyle bağlantılı bir fiyat artışı konuşuluyor, ithalatçı ve dağıtıcılar bizden fiyat artışı talep ediyordu. Biz bakanlık olarak mümkün olduğunca zammı ertelemeye çalıştık, hayat pahalılığını öne sürerek tarafları ikna etmek için direndik, gerektiğinde devlet desteği de kullandık. Bu süreçte dünya piyasasındaki fiyatların normale dönmesini bekledik ancak artık eski stoklar bittiği için yeni alım yapmak zorundaydık. İthalatçılar alımı uluslar arası piyasadaki yeni fiyatlarla temin etti. Aradaki fiyat farkı çok fazla olduğundan artışı yapmamanın ithalatçıları büyük zarara sokacağını tespit ettik ve zam yapmak durumunda kaldık”.

“Birkaç ay sonra yapılacak yeni alımda yine zam bekliyoruz”

Yapılan çalışmalarda dış piyasadaki artışın devam edeceğinin tespit edildiğini belirten Aşıkoğlu, birkaç ay sonra yapılacak yeni alımda da yeni bir zam uygulaması yapılabileceğini söyledi. Bu durumu iklim değişikliği ve COVID kaynaklı aksaklıklara bağladığını anlatan Aşıkoğlu şöyle devam etti: “COVID döneminde lojistik sistemi çöktü. Eskiden 400 dolara getirebildiğimiz malı şu an iki katından fazla bir miktar ödeyerek getiriyoruz. Bu da haliyle fiyatları etkiliyor. Gaz ile ilgili yaptığımız çalışmalar dünya piyasasındaki artışın devam edeceğini gösteriyor. Yaklaşık 6 ay sonra alacağımız yeni üründe de 30-40 dolar kadar bir artış bekliyoruz. Bu da yine tüp gaz fiyatlarına yansıyacak”.

KT Petrolleri Genel Müdürü Malik İşimtekin:

“Gemi geldi, dağıtım başlayacak”

Kıbrıs Türk Petrolleri Genel Müdürü Malik İşimtekin, geçtiğimiz Salı gününden beri ellerinden gazın bitmiş olduğunu ve gazı taşıyan geminin gecikmesinden dolayı yeni alımın da bir hafta gecikmeli yapıldığını ifade etti. Şu an geminin limanda olduğunu ve tahliyenin devam ettiğini dile getiren İşimtekin, çok kıs zamanda dağıtıma başlanacağını duyurdu.

Yeni fiyatlar için bakanlıktan gelecek resmi açıklamayı beklediklerini belirten İşimtekin şöyle devam etti: “Uluslar arası borsa fiyatları çok arttı. Biz de gazı bu piyasayla bağlantılı fiyatlardan alıyoruz. Dolayısıyla yeni üründe artış olması kaçınılmaz. Piyasaya çıkacak gaz yeni fiyattan satışa sunulacak. Şu an gümrük işlemlerinin bitmesini ve ürünün bakanlık denetiminden geçmesini bekliyoruz. Denetleme işlemi bitince verilecek yeni fiyatlarla dağıtıma başlayacağız”.

Alpet Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu:

“Tesislerimizde arıza var, dağıtım yapamadık”

Geçtiğimiz haftadan beri tesislerinde teknik bir arıza yaşandığını ifade eden Alpet Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu, gazın ülkeye gelmeye başladığını, teknik arıza giderilir giderilmez dağıtıma başlayacaklarını duyurdu.

Artışla ilgili de konuşan Türkoğlu şunları söyledi: “Bu gibi ürünler dünya borsasına bağlıdır. Şu an için dışarıdan alınan hammaddede 180 dolarlık bir artış görülmektedir. Buna bağlı olarak piyasaya dağıtılacak üründe de bir artış beklenmektedir”.

Cebe Market sorumlusu Erdal Naci:

“Günlerdir haber bekliyoruz”

Cebe Market sorumlusu Erdal Naci Cumartesi gününden beri tüp gaz alımı için tedarikçilerini iki kez aradığını ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi. Günlerdir birçok müşterinin tüp gaz almak için geldiğini ancak ret cevabı vermek zorunda kaldıklarını söyleyen Naci şöyle devam etti: “İki kez Jetgaz’ı aradık, şirketin kapalı olduğunu ve satış yapmadıklarını söylediler. Buraya gelen müşterileri eli boş göndermek zorunda kalıyoruz. Vatandaş da biz de mağdur oluyoruz. Vatandaşlar bizde gaz olduğunu ancak satmadığımızı iddia ediyor ancak öyle bir durum yok. Elimizdeki tüpler boş tüplerdir. Biz de mağdur durumdayız, Cumartesinden beri tedarikçilerimizden gelecek haberleri bekliyoruz. Bana inanmaları için birkaç kez tedarikçileri müşterinin önünde aradım. Kendilerinin duymasını istedim. Elimizden gelen bir şey yok”.

Artış konusunda da yorum yapan Naci, gelecek zammın vatandaşı daha da mağdur edeceğini söyledi, tüketici olarak kendisinin de zor durumda olduğunu dile getirdi.

Çelik Market sorumlusu Soner Çelik:

“Mecburen müşteriyi geri çeviriyoruz”

Elinde satış yapmak için tüp kalmadığını ifade eden Çelik Market sorumlusu Soner Çelik, markete gelen onlarca müşteriyi geri çevirmek zorunda kaldığını aktardı. Çelik şunları söyledi: “Tedarikçilerimi aramadım çünkü durumu piyasadan takip ediyorum. Ellerinde gaz olmadığını biliyorum. Bize çok fazla talep var ama ne yazık ki insanları geri çevirmek zorunda kalıyorum. Müşterilere bu süreçte firmaların bize satış yapmadığını ve fiyat artışı yaşanacağını açıklamak durumunda kalıyorum”.

Tüm ürünlerde fiyat artışı yaşandığını dile getiren Çelik, tüp gaza da zam gelmesinin normal olduğunu ancak bu artışın çok yüksek olması halinde vatandaşın zor durumda kalacağını belirtti. Çelik, “biz de hem satıcı hem tüketiciyiz, fiyat artışı bizi de mağdur eder” dedi.

Ortaklar Market sorumlusu Gürçağ Ozankaya:

“Firmalar günlerdir satış yapmıyor”

Ortaklar Market sorumlusu Gürçağ Ozankaya, müşterilerin sürekli tüp gaz sormak için geldiğini ancak market olarak gaz firmalarını defalarca aramalarına rağmen alım yapamadıklarını dile getirdi. Koopgaz ve Jetgaz ile çalıştıklarını ancak iki firmanın da kendilerine olumlu yanıt vermediğini ifade eden Ozankaya şöyle devam etti: “Bizim bir şubemiz daha var ve orada fırın hizmeti de veriyoruz. Şu an fırınımızda da gaz tükenmek üzere ancak oraya da dolum yapıyorlar. Bu şekilde devam ederse fırınımız da işlevsiz hale gelecek. Firmalar zam olacağı gerekçesiyle satış yapmıyorlar ama artık marketler olarak çok zor durumda kalıyoruz. Zam yapılacaksa da zamlı fiyatla alım yapmak durumundayız”.

Zamla ilgili de konuşan Ozankaya, korona döneminde vatandaşın alım gücünün çok düştüğünü ve yapılacak artışın vatandaşı zora sokacağını ifade etti. Mevcut fiyatın bile alıcıyı zorladığını savunan Ozankaya, “umarım çok yüksek bir artış gelmez” dedi.

Rızık Market sorumlusu Latife Başdinç:

“Artış bekleniyor, satış yapılmıyor”

Marketlerinde tüp gazın bittiğini söyleyen Rızık Market sorumlusu Latife Başdinç, Pazartesi çalıştıkları firmanın pazarlamacısı ile görüştüklerini ve satış yapılmadığı haberini aldıklarını dile getirdi. Başdinç şöyle devam etti: “Firmanın pazarlamacısı tüp gaza gelecek fiyat artışını bekledikleri için satış yapmayacaklarını söyledi. Günde en az 10-15 kişiyi elimizde gaz olmadığı için geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Gelen kişiler de kafeste tüpün olmadığını zaten görüyor. Bizim de elimizden gelen bir şey yok, bekliyoruz”.

Şu an her şeyin pahalılaştığını belirten Başdinç, vatandaşın maaşlarıyla ürünlere gelen zamların aynı oranda yükselmediğini ifade etti, “böyle bir dönemde bu zammın yapılmasını yanlış buluyorum” dedi.

Güvenmar Market sorumlusu Güven Öner:

“Müşteri mağdur oluyor, üzülüyoruz”

Yaklaşık bir haftadır ellerinde tüp gaz olmadığını söyleyen Güvenmar Market sorumlusu Güven Öner, günde en az 20 kişiyi bu eksiklik nedeniyle geri çevirmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Bunun hem müşteri için hem de marketler için önemli bir kayıp olduğunu belirten Öner şöyle devam etti: “Jetgaz’ı günde en az bir kez arıyoruz ancak dolumların durduğunu söylüyorlar. Biz daha yeni açılan bir marketiz ve hiç beklemediğimiz bir anda böyle bir şey yaşadık. İnsanlar sürekli geliyor ve onları geri döndürmek zorunda kalınca biz de üzülüyoruz. Çocuğu kucağında gelip yemek yapacak tüpü olmadığını söyleyen insanlar oluyor. Onları mağdur etmek çok kötü”.

Mevcut fiyatların bile yüksek olduğunu anlatan Öner, özellikle gazın çok tüketilmediği yaz aylarında böyle bir zamma gerek olmadığını söyledi.

“Tüp gaza 17 TL zam onaylandı”: 90 TL’den 107 TL’ye