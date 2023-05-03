Bengihan: Partizanca istihdama karşı mücadele edeceğiz

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin bakanlıklara 10’ar kişilik geçici işçi istihdamı yapabilmeleri için yetki vermesini eleştirdi, Anayasa’nın eşitlik ilkesini yok sayarak yapılan partizanca istihdamlara karşı mücadele edeceklerini açıkladı.

Yazılı açıklama şöyle: UBP’nin iktidarda olduğu her seçim döneminde olduğu gibi yine seçime yönelik partizanca istihdamlar başlamıştır.

Kamuda verimliliğin sağlanmasında en önemli unsur olan fırsat eşitliği temelinde liyakate dayalı istihdam yerine, siyasiler kendi koltuklarını koruma uğruna her seçim öncesi kamu kurum ve kuruluşlarına fırsat eşitliğine aykırı yandaş istihdamı yapmaktadırlar. Anlaşılan odur ki, seçim yasaklarının bir aya indirilmesinde esas amaç partizanca istihdamlar için zaman kazanmaktır. Şöyle ki, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne 15 kişilik istihdam yapılacağı konuşulurken, Başbakanlık Müsteşarı imzasıyla UBP-DP-YDP Koalisyon Ortaklarına gönderilen yazı ile her bir ortağa 10 adet partizanca istihdam yapma yetkisi verildiği, UBP’nin de 60 civarında partizanca istihdam yapacağı bilgimize gelmiştir.

Binlerce gencimiz eşitlik ilkesine bağlı, liyakate dayalı, adaletli istihdam için münhal açılıp sınav yapılmasını beklerken İktidar partilerinin devletin kaynaklarını kendi yandaşları için kullanarak fırsat eşitliğine aykırı partizanca istihdam yapmasını şiddetle kınıyoruz.

Anayasa’nın eşitlik ilkesini yok sayarak yapılan partizanca istihdamlara karşı mücadele edeceğimizi vurgularız.