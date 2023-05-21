Batuhan BORAKAN

Yeter Sancak 17 yıldır yaptığı ‘Nalbantlık’ serüvenini anlatıyor…

Sancak, “Küçük yaşlardan beri atlara olan ilgim sayesinde kısa sürede öğrendim ve mesleğim oldu” diyor.

Mesleği kısa bir süre önce satmış olduğu atı arabaya bindirmeye çalıştığı esnada atın kendisine çifte atması sonucu yere düşerek başını parke taşlarına çarpan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 57 yaşındaki Erkan Oraç’tan öğrendiğini söyleyen Sancak, “Erkan abim sayesinde bu mesleği öğrendim, ona minnettarım” şeklinde konuştu.

Sancak, “Atları çok seviyorum ve mesleğimi severek yapıyorum bu iş hayatımın bir parçası” ifadelerini kullandı.

Ülkemizde mesleğin çok yaygın olmadığını ifade eden Sancak, “benden sonra bu mesleği yapacak biri olduğunu düşünmüyorum” diyor.

Sancak mesleğini şöyle anlatıyor; “Nalbantlık At ve türevi gibi hayvanların ayak sağlığını koruyabilmeleri için nal kullanmaya ihtiyaçları vardır bu nalları atların ayaklarına takan kişilere Nalbant denir”