"Bence hayatın anahtarı empati yapabilmektir"
PORTRE / Gözde Kasabalı – Şirket İçi Organizasyon Danışmanı
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Sezgili
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Veteriner olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Belgeseller ve dünya gündemini takip etmek
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve şımarıklık
En büyük pişmanlığım… Herhangi bir müzik enstürmanını çok iyi şekilde çalamamak
En büyük sevincim… Sevdiğim ve çok değer verdiğim insanlarla geçirdiğim zamanlar
Hayatımın dönüm noktası… Şuan çalıştığım işe başlamam
Beni en çok etkileyen yazar… Sabahattin Ali
Başucumdaki kitap… John Steinbeck – Fareler ve İnsanlar
En keyif aldığım müzik… Genelde RNB ama kulağa güzel gelen tüm müzikleri severek dinlerim
En son izlediğim film… Deadpool&Wolverine
Kendim için son aldığım şey… Parfüm
Dolabımdaki en gereksiz şey… Folklör Ayakkabısı
Benim için alınabilecek en güzel hediye… İnce düşünülüp alınan hediyeler
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Ağzıma geleni o an direkt olarak söyleme huyumu değiştirmek isterdim
Kendimde beğendiğim özellik… Sorunlara karşı soğukkanlı davranıp sakince çözebilmem
Olmasa da olur… Samimiyetsiz ama samimi gibi görünen insanlar
Olmazsa olmaz… Ailem, hayvanlarım ve arabam
En iyi yaptığım yemek… Kremalı mantarlı makarna
Hayalimdeki dünya… Kadınların, çocukların ve hayvanların özgürce yaşayabildiği. herkese eşit ve adil şekilde davranılan bir dünya
Aşk benim için… Kuşkusuz güven
Onunla çok tanışmayı isterdim… Zayn Malik
Görmek istediğim yer… İspanya
Mutlaka yapmak istediğim… Bol bol seyahate çıkmak, çok fazla ülke keşfetmek
Son olarak söylemek istediklerim…. Bence hayatın anahtarı empati yapabilmektir. Hoşgörülü ve saygılı olduğumuz zaman dünya daha yaşanabilir bir hâl alacaktır.