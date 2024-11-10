Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Sezgili

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Veteriner olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Belgeseller ve dünya gündemini takip etmek

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve şımarıklık

En büyük pişmanlığım… Herhangi bir müzik enstürmanını çok iyi şekilde çalamamak

En büyük sevincim… Sevdiğim ve çok değer verdiğim insanlarla geçirdiğim zamanlar

Hayatımın dönüm noktası… Şuan çalıştığım işe başlamam

Beni en çok etkileyen yazar… Sabahattin Ali

Başucumdaki kitap… John Steinbeck – Fareler ve İnsanlar

En keyif aldığım müzik… Genelde RNB ama kulağa güzel gelen tüm müzikleri severek dinlerim

En son izlediğim film… Deadpool&Wolverine

Kendim için son aldığım şey… Parfüm

Dolabımdaki en gereksiz şey… Folklör Ayakkabısı

Benim için alınabilecek en güzel hediye… İnce düşünülüp alınan hediyeler

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Ağzıma geleni o an direkt olarak söyleme huyumu değiştirmek isterdim

Kendimde beğendiğim özellik… Sorunlara karşı soğukkanlı davranıp sakince çözebilmem

Olmasa da olur… Samimiyetsiz ama samimi gibi görünen insanlar

Olmazsa olmaz… Ailem, hayvanlarım ve arabam

En iyi yaptığım yemek… Kremalı mantarlı makarna

Hayalimdeki dünya… Kadınların, çocukların ve hayvanların özgürce yaşayabildiği. herkese eşit ve adil şekilde davranılan bir dünya

Aşk benim için… Kuşkusuz güven

Onunla çok tanışmayı isterdim… Zayn Malik

Görmek istediğim yer… İspanya

Mutlaka yapmak istediğim… Bol bol seyahate çıkmak, çok fazla ülke keşfetmek

Son olarak söylemek istediklerim…. Bence hayatın anahtarı empati yapabilmektir. Hoşgörülü ve saygılı olduğumuz zaman dünya daha yaşanabilir bir hâl alacaktır.