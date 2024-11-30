Serap ŞAHİN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Emrah Yeşilırmak olduğu iddia edilen dosya polis tarafından savcılığa gönderildi. Savcılığın dosyayı inceleyip dava açmaya karar vermesi halinde, Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması talebi Meclis’e iletilecek.

Komite görüşmeleri sırasında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu’nun Başsavcı Yardımcısı ve Polis Genel Müdürü'ne soru sorması üzerine bir milletvekili hakkında dokunulmazlığın kaldırılmasını gerektirecek bir dosyanın mevcut olduğu ve 3-5 güne Savcılığa gönderileceği belirtilmişti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Özuslu, komite aşamasında bir milletvekili hakkında dokunulmazlık talebini içeren bir dosyanın savcılığa gönderilmek üzere hazırlandığını belirterek, sürecin işleyişine dikkat çekti. Dokunulmazlığın kaldırılmasının ardından dava açılabileceğini ifade eden Özuslu, "Bu süreç savcılığın yetkisinde ve zaman aşımına uğramaz" dedi.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak da “Ben gittim bir öğretim kurumuna yazıldım ve okul bana ne söylediyse onu yaptım. Eğer okul kendi yasasındaki yükümlülüklerini yerine getirmediyse, bu benim sorumluluğumda değil. Ben suç işlemedim; suç işlediyse okul işledi.” açıklamalarında bulundu.

“Başsavcılığa gidecek bir dosya varsa ve gelip dokunulmazlığım kaldırılacaksa da kaldırılsın.” diyen Yeşilırmak, “Hiç de umurumda değil. Böyle bir iddia varsa ispatlansın. Bu olayı magazinleştirmeye çalışanlar ve üzerinden prim elde etmeye çalışan kesimler var.” ifadelerini kullandı.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, konuyla ilgili kendisine ulaşan herhangi bir bilgi ya da belge olmadığını belirtti. Hassas bir süreç olduğunu vurgulayan Öztürkler, yorum yapmanın doğru olmayacağını söyledi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ise kişisel sosyal medya hesabından sahte diploma soruşturmasının takipçisi olduklarını dile getirdi. Özersay, “UBP milletvekili hakkındaki soruşturma dosyasının savcılığa iletilmesi gerektiğini defalarca vurguladık ve süreçte geri dönülemez bir aşamaya gelindi” dedi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu:

“ ‘Dosya 3-5 güne kadar Savcılığa gidecek’ denilmişti”

CTP Milletvekili Sami Özuslu, Başsavcı Yardımcısı ve Polis Genel Müdürü'nün, komite aşamasında soru üzerine verdikleri bilgiler doğrultusunda, bir milletvekili hakkında dokunulmazlığın kaldırılmasını gerektirecek bir dosyanın mevcut olduğunu söylediklerini ifade etti.

Özuslu, “Dosya polis tarafından savcılığa gönderildi. Savcılık, dosyayı polise geri gönderdi. Polis Genel Müdürü’ne, dosyanın ne zaman yeniden savcılığa gideceğini sorduğumuzda, ‘3-5 güne kadar savcılığa gönderilecek’ yanıtı verildi. Dosya savcılığa ulaştıktan sonra savcılık bu dosyayı inceleyecek. Eğer dava açmaya karar verilirse, milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebini Meclis’e iletecek.” dedi.

Özuslu, “Dokunulmazlık talebi Meclis’e geldikten sonra Meclis özel bir komite kurar. Bu talebin gerekçeli olup olmadığını ve uygun olup olmadığını değerlendirir. Komiteden sonra Genel Kurul’a havale edilir ve oylanır. Eğer dokunulmazlığın kaldırılması onaylanırsa, bu karar savcılığa bildirilir ve savcılık davasını açar.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılma sürecinin yalnızca savcılığın yetkisinde olduğunu vurgulayan Özuslu, “Dokunulmazlık kaldırılmazsa ya da kaldırılamazsa bu süreç zaman aşımına uğramaz. Savcılık, dava açma niyetindeyse, ilgili kişinin milletvekilliği sona erdikten sonra yargılanması mümkün olabilir.” açıklamasını yaptı.

Özuslu, geçmişte dokunulmazlığı kaldırılan ve yargılanan milletvekillerinin de olduğuna dikkat çekti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak:

“Ben suç işlemedim; suç işlediyse okul işledi”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak, dokunulmazlık tartışmaları ve kendisine yönelik iddialar hakkında YENİDÜZEN’e konuştu, “Bu konudan usandık. Daha önce de söylediğim gibi dokunulmazlık pelerininin arkasına saklanacak değilim.” ifadelerini kullandı.

Polis ve savcılık arasındaki süreç hakkında bilgisi olmadığını söyleyen Yeşilırmak, “Dosyanın polisten savcılığa gidip gitmediği, polis suç unsuru buldu mu bulmadı mı, bu konuda bir bilgim yok. En baştan beri söylediğim şey, benim sorumluluğumda olan bir şey değil. Sonuçta ben ne çaldım ne çırptım ne rüşvet aldım ne yolsuzluk yaptım ne de kamu kaynaklarını kötüye kullandım.” dedi.

Yeşilırmak, “Ben gittim bir öğretim kuruluna yazıldım ve okul bana ne söylediyse onu yaptım. Ne kamuyu ne de vatandaşı zarara uğrattım. Ne bir sahte evrak düzenledim ne de bir sahte evrakı bir yere sundum. Öyle bir derdim de olmadı. Eğer okul kendi yasasındaki yükümlülüklerini yerine getirmediyse, bu benim sorumluluğumda değil. Ben suç işlemedim; suç işlediyse okul işledi. Benimle ilgili bir durum yok. Böyle bir dosya Meclis’e gelecekse de dünyanın sonu değil.” ifadelerine yer verdi.

Yeşilırmak, dosyanın savcılığa gitmesi ve dokunulmazlığının kaldırılması durumunda da rahatsızlık duymayacağını dile getirerek, “Başsavcılığa gidecek bir dosya varsa, gelip dokunulmazlığım kaldırılacaksa da kaldırılsın. Hiç de umurumda değil. Böyle bir iddia varsa ispatlansın.” şeklinde konuştu.

Yeşilırmak, “Bu olayı magazinleştirmeye çalışanlar ve üzerinden prim elde etmeye çalışan kesimler var.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler:

“Hassas bir konu. Herhangi bir yorum yapmam doğru olmaz”

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, konuya ilişkin herhangi bir bilgi veya belgeye sahip olmadığını belirterek, “Benim bir bilgim yok, bana ulaşan bir belge de yok. Hassas bir konu. Herhangi bir yorum yapmam doğru olmaz.” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay :

“Dokunulmazlıkların kaldırılması için geri dönülmez bir aşamaya geldik”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma hakkında açıklamalarda bulunmuş ve süreci kamuoyuyla paylaşmıştı.

Sahte diploma konusunda polise şikâyette bulunduklarını ve soruşturma başlatıldığını duyurduklarını hatırlatan Özersay, “UBP milletvekili hakkında kapsamlı bir açıklama yapmıştık. Dün Polis Genel Müdürü de milletvekili hakkındaki soruşturma dosyasının ‘Savcılığa gönderildiğini, savcılıktan düzenleme için polise geri geldiğini ve dosyanın 3-5 gün içinde yeniden savcılığa gönderileceğini’ açıkladı.” ifadelerini kullanmıştı.

Özersay, savcılığa ulaşan dosyanın ardından dokunulmazlık talebinin Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Hem şikayetçi olarak hem de ısrarla takip ederek ve kamuoyunu düzenli şekilde bilgilendirerek bu soruşturmanın kapatılmasına ya da üzerinin örtülmesine izin vermedik. Dokunulmazlığın kaldırılması Meclis’e mutlaka gelmelidir dedik ve artık geri döndürülemez bir aşamaya gelindi.” demişti.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından hukuki sürecin devam etmesi gerektiğini belirten Özersay, “Eğer sahte diploma alma ve tedavüle sürme konusunda bir suç işlenmişse, buna mahkemelerimiz karar vermeli. Suç varsa, cezası çekilmelidir.” diyerek sürecin önemine vurgu yapmıştı.

Özersay, yalnızca bu durum özelinde değil, genel olarak Anayasa’da değişiklik yapılarak milletvekillerinin geniş dokunulmazlıklarının sınırlandırılması gerektiğini ifade etmişti. “Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi, kürsü dokunulmazlığı milletvekillerine yetmez mi? Bu soruşturmayla sınırlı kalmayacağız; dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda mücadelemizi daha ileri bir aşamaya taşıyacağız, kararlıyız.” açıklamasında bulunmuştu.