Lefkoşa’da bir eczaneye girerek genç kadına cinsel taciz ve cinsel saldırıda bulunan zanlı Y.Ö. mahkemeye çıkarıldı, 2 gün tutukluluk aldı.

Mahkemede konunun detaylarını paylaşan polis memuru Ali Yeşildal, 3 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00 raddelerinde zanlı Y.Ö.’nün Lefkoşa-Yenişehir'de bulunan Eczane içerisinde Eczacının yanına gelerek, eczacı kadında bir takım sözler söylediğini ve cinsel tacizde bulunduğunu aktardı. Polis, zanlının yaptıklarının bununla sınırlı kalmadığını, sonrasında cinsel genç kadına saldırıda bulunduğunu da ifade etti.

Polis zanlının mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturma maksatlı huzurda bulunduğu bir sırada "Gafil davrandım. Kendime hakim olamadım, fena bir maksadım yoktu, ben onu kızım gibi gördüğüm için yaptım" diyerek itiraf niteliğinde beyanlarda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ali Yeşildal yürütülen soruşturmanın yeni olduğunu, soruşturmanın seyri açısından incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler bulunduğundan ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 2 gün süre ile polis te tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.