“Ben” değil, “biz” devri!

Hüseyin ÖZBARIŞCI - Aygün Bahar ÖKMEN

YENİDÜZEN ‘hükümet kaosu’nu Girne’den sonra bu kez de Lefkoşa halkına sordu. YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa halkı, hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini görüşünü belirtti

Halkın bir kısmı erken seçimin bir önem arz etmediğini dile getirirken, bir kısmı ekonominin yeni bir seçim baskısı altında daha da ezileceğini ifade etti.

Lefkoşalı ne dedi?

Hasan Karakaş: “Her seçim milletin sırtına bir yüktür”

Yeni hükümetin kurulması ile ilgili düşüncelerini aktaran Hasan Karakaş, “Bir partinin başkanı Cumhurbaşkanımız oldu. Ondan boşalan yere biri seçilecek. Meclisteki partilerle bir hükümet kurulabileceğine inanıyorum” dedi. “Dargınlık, küskünlük olacak bir durum yok” ifadelerini kullandı.

Karakaş, “Erken seçime gidilmesi bu ekonomik konjonktürde makul değildir. Her seçim milletin sırtına bir yüktür” şeklinde konuştu. “Devletin başka yerlere kanalize edilmesi gereken parası seçime, hele de olması gereken zamanın dışında bir seçime, harcanmamalıdır” dedi.

“Bu milleti refah seviyesine yükseltmek için çaba vermeliler” şeklinde konuşan Karakaş, “Oturup, anlaşıp bu ülkeyi yönetmeliler” dedi. Dere geçerken at değiştirilmeyeceğine vurgu yaptı.

Yeni seçilecek hükümetin ilk icraatı hakkında konuşan Karakaş, “Öncelikle yarım kalmış icraatlar tamamlanmalı” dedi. “Çok basit şeyler var yapılamıyor. Bunları tamamlamaya çalışmalılar” ifadelerini kullandı.

Samet Gölgesiz: “Biz artık seçim ya da makam değil halka hizmetin konuşulmasını istiyoruz”

Lefkoşa esnafı Samet Gölgesiz, “Bence Cumhurbaşkanlığı seçimi için doğru zaman değildi. Ekonomik olarak buna müsait değildik ama seçim yine de yapıldı. Bütün kamu kaynakları buna transfer edildi” dedi. Gölgesiz, “Seçim artık geçti bu nedenle konuşmanın anlamı yok ama şimdi yeni bir seçimden bahsediliyor. Hükümetin kurulması gerek ama kamu kaynakları yine buna transfer edilirse yine halka bir şey kalmayacak” şeklinde konuştu.

“Biz artık seçim ya da makam değil halka hizmetin konuşulmasını istiyoruz” diyen Gölgesiz, sözlerine “Halk çok yoruldu. Artık üzerine gelinmemesi gerekiyor halkın. İnsanlar hassaslaştı ve bu bir krizin arifesidir diye düşünüyorum” şeklinde devam etti.

“Seçim zamanında kaynakları seçim işine harcadılar. Bu arada Kıbrıs’ta 8000 tane işletme kapandı, bunu kimse konuşmuyor. Gündem seçim, hükümet olmamalı” dedi.

Gölgesiz, “Bir şey değişeceğinden değil ama bence hükümet bir an önce kurulmalı” şeklinde konuştu. “İnsanların artık bu ülkedeki hükümetlere inancı kalmadı. Hükümetin ilk icraatı bağımsızlık yolunda adım atmak olmalıdır. Diğer ülkelerin bizi tanıması konusunda çalışmalar yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Şaban Kalkan: “Başbakan seçilse, hükümet kurulsa ne olacak?”

“Seçimin önemli olduğunu düşünmüyorum” diyen Lefkoşa esnafı Şaban Kalkan, “Bir erken seçim olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Başbakan seçilse, hükümet kurulsa ne olacak?” diye sordu. “Döviz almış başını gidiyor. Bir şey yapabilecekler mi? Yapamayacaklar” şeklinde konuştu. “45 senedir bu sokaklardayım” diyen Kalkan, “1-2 ton hellim dışında ihracatımız bile kalmadı. Hangi ekonomiden bahsedelim?” ifadelerini kullandı.

Özcan Arlı: “Düzenin yürümesi için hükümetin bir an önce kurulması gerekir”

Lefkoşa esnafı Özcan Arlı, “Hükümet bir an evvel kurulmalıdır” dedi. “Düzenin yürümesi için hükümetin bir an önce kurulması gerekir” şeklinde konuşan Arlı, yeni hükümetin ilk icraatının sağlık sektörü üzerine olması gerektiğini belirtti. Yalnızca pandemi kaynaklı olarak değil, genel olarak sağlık sektörünün sorunlu olduğunu ifade etti. “Ayrıca işletmelere ekonomik olarak yardım edilmelidir” dedi.

Olası bir erken seçim hakkında konuşan Arlı, “Ekonomi biraz zorlanacaktır ama erken seçim olursa ilerisi için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Sait Kumru: “Ekonomi bir erken seçimi kaldırmaz”

Hükümetin bir an önce kurulması konusundaki görüşlerini dile getiren Sait Kumru, “Hükümet mi vardı zaten, Türkiye ne derse o olur. Hükümet olsa da olur olmasa da olur” dedi. Kumru, olası bir erken seçimin ekonomiye etkisini, “Hazine boş, maliye boş... Hangi ekonomiden bahsedebiliriz?” şeklinde yorumladı. “Ekonomi bir erken seçimi kaldırmaz” dedi. Seçilecek yeni hükümetin yapması gereken ilk icraatın “Halkın yüzünü güldürmek, piyasayı canlandırmak ve çarkları döndürmek” olduğunu ifade etti.

Aykut Güçveren: “Hükümetten zaten bir beklentimiz yok. Erken seçim olsun”

Erken seçim tercihimdir” diyen Aykut Güçveren, “Zaten Cumhurbaşkanlığı seçimi büyük baskılar altında yapıldı. Kazanan Ersin Tatar değil, Türkiye oldu. Hükümetten zaten bir beklentimiz yok. Erken seçim olsun” şeklinde konuştu. “Ekonomik olarak bu erken seçimi biz karşılayacak değiliz zaten. Türkiye karşılayacak” dedi.

Yeni seçilecek hükümetin ilk icraatı hakkında konuşan Güçveren, “Çok da bir şey yapabileceklerine inanmıyorum. Zaten çoğunluk olmayacak. Hiçbir yasa geçmeyecek, geçirtilmeyecek. Hükümet kurulsa bile, Ersin Tatar’ın ayrılmasından dolayı 25 kişilik bir hükümet kurulacak” ifadelerini kullandı. “Çoğunluk hükümeti olmayacak. Erken seçim en doğrusu” dedi.

İsa Tunç: “Türkiye’den gelen para bir yere harcanmadıysa erken seçimler için elde para olması gerek”

Hükümetin kiminle olursa olsun bir an önce kurulması gerektiğini ifade eden Lefkoşa esnafı İsa Tunç, yeni hükümetin öncelikle sağlık ve ekonomi konularına eğilmesi gerektiğini dile getirdi. “Bu açık ve nettir” dedi. Olası bir erken seçim durumunu değerlendiren Tunç, “Görünürde erken seçimi karşılayabilecek bir ekonomi yok ama bilmediğimiz kaynaklar var sanki” şeklinde konuştu. Tunç, “Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, o zamanki Başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2 Milyar 300 Milyon lira para geldiğini ifade etmişti. Bu para nereye gitti? Ya seçimlere gitti ya da bilmediğimiz başka bir yere…” ifadelerini kullandı.

Tunç, “Ortada ekonomik bir gelişme yoksa, bu para pandemi hastanesine harcanmamışsa, her yıl yılda iki sefer olmak üzere verilen hayat pahalılığı ödeneği de verilmemişse, erken seçimler için elde para olması gerek” dedi.

Tunç, eğer bu para Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında harcanmışsa gelecek yeni hükümetin işinin çok zor olacağını ifade etti.

Emine Şahelveri: “Artık ben devri geride kalmalı. Biz olma zamanı gelmiştir”

Hükümetin ivedilikle kurulması konusunda görüşlerini bildiren Lefkoşa esnafı Emine Şahelveri, “Hükümet kurulsa da kurulmasa da bir şey değişmiyor. Çünkü hiçbir icraat yapılmıyor” dedi. “Esnafı bitirdiler” şeklinde konuştu.

Ekonominin olası bir erken seçimi kaldırmayacağını dile getiren XX, “Bitirdiler kaynakları. 2. Seçim kaynağını nereden yaratacaklar?” dedi. Demek ki kendilerine sakladıkları bir bütçeleri vardı. Seçim gününü idare ettiler. Bizim gibi esnaf da sürünsün…” yorumunda bulundu.

Kurulacak olan yeni hükümetin ilk icraatı konusunda “Kişisel olarak değil bir toplum olarak düşünülmeli. Bir anne olarak önce çocuklarımın sağlığı ve geleceğinin güvence altında olmasıdır benim için önemli olan ama ben yalnızca ben dersem, biz olmaktan çıkarız. Artık ben devri geride kalmalı. Biz olma zamanı gelmiştir” dedi.

Yusuf Koşar: “Herkes sadece kendini düşünürse sağlıklı bir hükümet kurulamaz”

Lefkoşa sakini Yusuf Koşar, “Sayın Tatar’ın eskisinden daha iyi bir hükümet kuracağına inanıyorum. Koalisyon kurulacaktır diye düşünüyorum. Koalisyon olması şart zaten tek partili asla olmaz burada” dedi. Çok bir ümidi olmadığını ifade eden Koşar, “Umut vaat etmiyorlar. Herkes sadece kendini düşünürse sağlıklı bir hükümet kurulamaz. Ama öyle yapıyorlar” şeklinde konuştu.

“Kurulacak olan yeni hükümetin ilk icraatı yolları düzenlemek olmalıdır” diyen Koşar, “Yol artık bizi taşımıyor. Her yer ana baba günü” açıklamasında bulundu. “Girne-Lapta arası 1 gidiş, 1 geliş yol var. Her akşam kuyruk oluyor. Ekonomi zaten dipte… Türkiye yardım ederse oluyor, etmezse olmuyor” dedi.