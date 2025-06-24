CTP Milletvekili İncirli su sıkıntısının her geçen yıl arttığını ve iklim krizinin etkileriyle daha da derinleştiğini dile getirdi.

Kıbrıs Adası’nın, Akdeniz havzasında iklim krizinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığını kaydeden İncirli, 1960’lı yıllardan bu yana süregelen su sorununun günümüzde daha belirgin hale geldiğini söyledi.

İncirli, 2016’dan bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen su ile su ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığını, ancak bu suyun tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Yerel su kaynaklarının korunması ve arıtma altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirten İncirli, “Maalesef arıtma konusunda ciddi yetersizliklerimiz var” dedi. Konuyla ilgili bakanların Meclis’te bulunmamasını eleştiren İncirli, “Belli ki sıcaktan bunalmışlar. Su ile ilgili konular ilgilerini çekmiyor” ifadelerini kullandı.

Baraj doluluk oranlarının kamuoyuyla paylaşılmamasına da dikkat çeken İncirli, barajlardan gelen suyun denize akmasını engelleyemediklerini, buharlaşmayı ve su kaybını önleyecek mekanizmaların da olmadığını kaydetti.

Mağusa Belediyesi’nin 10 milyon TL’lik depolama ve skada sistemi yatırımı yaptığını, şebeke hatlarını yenilemek için de 25 milyon TL bütçe ayırdığını belirten İncirli, Girne Belediyesi’nin de asbestli borular yerine sağlıklı borular döşediğini aktardı. İncirli ancak genel tabloda şehir içi şebekelerinin yetersizliği nedeniyle Türkiye’den gelen temiz suyun evlere ulaşamadığını, vatandaşların içme suyunu satın almak zorunda kaldığını söyledi.

İncirli, 2006 yılında yapılan fizibilite çalışmasının o dönemin nüfusuna göre planlandığını, ancak günümüzde nüfus artışı nedeniyle 2040 yılına ait su kaynaklarının bugünden tüketildiğini ifade etti. “Aslında bu kullandığımız su, çocuklarımızın suyudur” diyen İncirli, sürdürülebilir bir su politikası oluşturulması gerektiğini vurguladı.

İncirli Türkiye’den gelen suyun yalnızca 3-4 milyon metreküp kadarının sulama amaçlı kullanılabildiğini belirtti. Bu miktarın yetersizliğine dikkat çeken İncirli, su temin projesinin en önemli hedeflerinden birinin Güzelyurt bölgesinde toprağın tuzlanmasını önlemek olduğunu, ancak şu anda Güzelyurt’a sadece 3 milyon metreküp su verilebildiğini kaydetti. Tarımsal faaliyetlerin bu şekilde göz ardı edilmesini dile getirdi.

Su dağıtımında adaletsizlik ve partizanca uygulamaların olduğunu öne süren İncirli, bu durumun sosyal medyada gündem olduğunu, basında da yer aldığını hatırlatarak, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş’a ciddi bir uyarıda bulunulması gerektiğini ifade etti. Bakanın Meclis'te olmamasını da eleştiren İncirli, “Nerede bilmiyorum, bir yerlerde su arıyordur” dedi.

Jeoloji ve Maden Dairesi’nin çalışmaları sonucunda Çatalköy ve Lapta’da yerel kaynaklara ulaşıldığını ve önemli miktarda su bulunduğunu anlatan İncirli, bu çalışmaların bütçe kısıtlarına rağmen gerçekleştirildiğini söyledi. Ancak bu tür kaynakların sürdürülebilir olmadığını vurgulayan İncirli, Türkiye’den gelen suyun etkin ve adil biçimde dağıtılması gerektiğinin altını çizdi.

En büyük su krizinin ülkenin kuzey kıyı şeridinde yaşandığını dile getiren İncirli, Sadrazamköy’den Tatlısu’ya kadar olan bölgelerde ciddi bir su sıkıntısı bulunduğunu ve yerel kaynaklar olmasa bu bölgelerin yaz aylarında susuz kalacağını söyledi. Girne bölgesine gelen suyun ancak yüzde 50’sinin ihtiyacı karşıladığını, Su Dairesi’nin bu konuda yeterli altyapı çalışması yapmadığını belirtti.

Nüfus artışı ve yapılaşmanın kontrolsüz şekilde sürdüğünü ifade eden İncirli, bu artışa paralel olarak altyapı yatırımları yapılmadığı için halkın susuzlukla karşı karşıya kaldığını kaydetti. İncirli İskele bölgesinin de benzer şekilde yoğun nüfus artışı yaşadığını ve altyapı eksikliği nedeniyle su krizinin büyüdüğünü dile getirdi.