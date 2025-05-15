Bellapais’te Çölyak Farkındalık Yürüyüşü gerçekleşti

Dünyaca ünlü İtalyan glutensiz ürün markası Schär’ı Kuzey Kıbrıs’a kazandıran Karakuş Gıda Ltd., 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda, 10 Mayıs 2025 tarihinde Grand Pasha Hotel’de gerçekleştirilen XV. Diyetisyenler Günü Etkinliği’nde, Schär sponsorluğunda Prof. Dr. Murat Baş gluten ve sağlık üzerine kapsamlı bir sunum yaptı. Etkinlik, sağlıklı beslenmenin öncülerini bir araya getirerek farkındalık çalışmalarına önemli bir katkı sağladı.

Ayrıca, Girne Limanı ve Bellapais Meydanı’nda açılan bilgilendirme stantlarında halkı çölyak hastalığı ve glutensiz beslenme konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütüldü. Otellere yönelik glutensiz yiyecek-içecek hizmeti eğitimi verilirken, eğitim sonrası katılımcı sertifikası ve oteller için hazırlanan ‘’Glutensiz Dostu Otel” tabelası takdim edildi.

Patika Yürüyüş Grubu iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar doğayla iç içe 4 kilometrelik parkurda yürüyerek çölyak hastalığına dikkat çekti. Etkinliğe toplumun farklı kesimlerinden geniş bir katılım olurken, Dr. Schar Türkiye Genel Müdürü Özgür Erdoğan, Türkiye Satış Müdürü Murat Çilingiroğlu ve Beslenme Proje Müdürü İrem Sekban da etkinliğe destek verdi. Kuzey Kıbrıs Pediatri Kurumu’ndan doktorlar ve Diyetisyenler Birliği üyeleri de etkinlikte yer aldı.

Tarihi Bellapais Manastırı çevresinde gerçekleştirilen yürüyüşte, glutensiz yaşamın bir tercih değil, sağlık açısından zorunluluk olduğu mesajı verildi. Çölyak hastalarının yaşadığı zorluklara dikkat çekilirken, sağlıklı ve bilinçli beslenmenin önemine de değinildi.

Karakuş Gıda Ltd. Direktörü Abdullah Karakuş, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Schär markasını adamıza getirerek çölyak hastaları için güvenilir ve lezzetli alternatifler sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yürüyüşle toplumda farkındalık yaratmayı ve glutensiz yaşamın önemini anlatmayı hedefledik.”

Çölyak hastalığı, gluten adlı proteine karşı vücudun gösterdiği hassasiyet nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle, glutensiz gıdalara güvenli erişim çölyak hastaları için hayati önem taşıyor. Karakuş Gıda, bu bilinçle ürün temini sağlarken sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumsal farkındalık çalışmalarına katkı sunmaya devam ediyor.

Etkinlik, katılımcılara sunulan glutensiz ikramlar, bilgilendirici broşürler ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.