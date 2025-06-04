Belgeselde Annan Planı süreci ele alındı

Barış için Dayanışma Vakfı’nın katkılarıyla hazırlanan “Annan Planı ve Kıbrıs: 2004 Referandumu” belgeselinin ilk gösterimi yarın akşam saat 20.45’te Lefkoşa Avenue Cinemax’te yapılacak.

Barış için Dayanışma Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Kıbrıslı Türkler için milat ve birçok kazanımları olan Annan Planı sürecini hatırlamanın, anlamanın, genç kuşaklara anlatmanın, tarihi gerçeklerden dersler çıkarmanın sonraki sürecin planlanması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, Barış için Dayanışma Vakfı’nın bu belgeselin yapımına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduğu da belirtildi.

Yönetmenliğini Mehmet Aykut İncirli’nin yaptığı belgesel, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, eski Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Kutlay Erk, eski müzakereci ve Dışişleri Bakanı Özdil Nami’nin değerlendirmeleri ve tanıklıklarıyla hazırlandı.