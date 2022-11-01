“Belediyelerin haklarından 400 milyon TL’nin üzerinde gasp edildi”

Mahalli gelirlerin bilinçli bir şekilde olması gerekenin altında gösterildiğini ifade eden CTP Milletvekili Salahi Şahiner, ısrarlı bir şekilde bir önceki hükümet döneminde mahalli gelirlerin düşük gösterildiğini, bunun sonucunda da belediyelerin haklarından bu yıl içinde 400 milyon TL’nin üzerinde gasp edildiğini belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, “Gerçeği Yansıtmayan 2022 Yılı Bütçesinin Getirdiği Olumsuzluklar” konusunda konuştu, senenin sonuna gelindiğine değinerek, bu mali yılda yapılan hataların uzun süre baş ağrıtacağını ifade etti.

Bütçenin bir plan öngörüsü olduğunu, beklenmedik gelişmelerin yıl içinde olabileceğini belirten Şahiner, yıl içinde yapılan ek bütçelere değindi.

Mahalli gelirlerin bilinçli bir şekilde olması gerekenin altında gösterildiğini ifade eden Şahiner, ısrarlı bir şekilde bir önceki hükümet döneminde mahalli gelirlerin düşük gösterildiğini, bunun sonucunda da belediyelerin haklarından bu yıl içinde 400 milyon TL’nin üzerinde gasp edildiğini belirtti.

Mahalli gelirlerin düşük gösterilmesiyle, hükümetin verilecek destekler ve yardımlardan geri durduğunu söyleyen Şahiner, üretime büyük bir zarar verildiğini söyledi. Şahiner, üreticilerin çok zor şartlarda iş yaptığını ifade etti.

Şahiner, Elektrik Kurumu'nun yüz milyarlarca lira zarar ettiğini, Sayıştay raporunun Meclise sunulmasını beklediklerini belirterek, 3’lü tarifeye geçilmiş olmasını olumlu karşıladıklarını ancak tarife içeriğinin çok da olumlu olmadığını aktardı.

Hedefin puant saatlerde maliyetin daha da düşürülmesi olması gerekirken bunun yapılmadığını anlatan Şahiner, düzenlemenin gözden geçirilmemesi halinde düzenlemenin amacına hizmet etmeyeceğini, enerji verimliliği sağlanamayacağını söyledi.

Şahiner, bu şartlarda Kıb-Tek’in kurulu gücünün ilerleyen günlerde ülkeye yeterli gelmeyeceğini kaydetti.

4.5-5G ihalesi konusuna da değinerek, 5 G ihalesinde bir firmanın 4 G, bir firmanın 5 G ile hayatına devam etmesinin mümkün olmayacağını, tekelleşmeyi getireceğini bunun da doğru olmadığını kaydetti.

Maliye Bakanı Şan: “Ek bütçe bile eksik”

Maliye Bakanı Alişan Şan, içinde bulunulan yılın olağan üstü koşullarda geçtiğine işaret ederek, bu koşullarda yapılan ek bütçenin bile eksikliği olduğunu anımsattı.

Bütçe rakamlarına değinen Bakan Şan, eleştiriler yapılırken önceki yılların bütçelerinin de neden ele alınmadığını sordu. Bakan Şan, bazı zamanlarda durumu kendi içinde değerlendirip, adımların ona göre atılması gerektiğini kaydetti.