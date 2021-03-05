Belediyelerde yardım gündemi

Devrim DEMİR

Pandemiden kaynaklı olumsuzluk nedeniyle son 1 yıldır ekonomik sıkıntı çeken yüzlerce kişi, yerel yönetimlere başvurdu. Bu zorlu dönemde temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlanan kimi vatandaş, belediye ve muhtarlıklara sığındı, iş insanlarının ve gönüllülerin de katıldığı organizasyonlardan faydalandı, yardım paketleri aldı…

Bazı belediyeler, pandemi sürecinde ‘aş evi’ kurarken, iş insanlarının da katkı sağlayarak hazırladığı gıda paketleri ile halka destek olmaya çalışıyor.

Özellikle Girne ve bölgesinde işsiz kalan yüzlerce otel ve restoran çalışanı belediyelerin yaptığı gıda yardımları ile destek buluyor.

Bir yıldır hem salgınla mücadelede rol alan, hem de vatandaşı muhtaç etmemek adına hizmetlerini kesintisiz sürdüren Belediyelerin Başkanları YENİDÜZEN’e konuştu, iş insanları ve gönüllülerin de destek verdiği organizasyonları anlattı.

Birçok sektörün kademeli açılıma gitmesi ile Ocak ayında bazı belediyelerin kurduğu ‘aş evleri’ hafta sonu kapanıyor.

Ülkenin yeniden açılıma gitmesi ile belediyeler sadece yoksulluk maaşı alan, gerçekten ihtiyaçlı ailelere destek olmak adına yardımlarına devam edecek.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif:

“İhtiyaçlı ailelerimizin yanındayız”

Salgın nedeniyle tüm belediyelerin olduğu gibi, Akdoğan Belediyesi’nin de üzerine düşen görevleri yaptığını ifade eden Ahmet Latif, salgının görüldüğü 2020 yılında hazırlıksız yakalandıklarını anlattı.

Latif, 2020 yılı Mart ayında gelişen süreçte özellikle bölgede belediyeye ciddi yardımlar yapıldığını bunun ihtiyaçlı ailelere dağıtıldığını söyledi.

İlk kapanma sürecinde bölgede ciddi bir yardımlaşma ile zor günlerde ihtiyaçlı ailelerin yiyecek ve bir takım ihtiyaçlarının karşılandığını kaydeden Latif, Ocak ayında yaşanan ikinci kapanma ile 100’e yakın aileye destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“250 kişiyle başladık, başvuru sayısı 450’ye çıktı”

YENİDÜZEN’e konuşan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, son bir yıldır pandemi ile mücadelelerinin kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Alsancak’ta ihtiyaçlı ailelerin yararlanması adına ‘aş evi’ kurduklarını anlatan Ataser, 250 kişi ile başladıklarını bu rakamın Ocak ayında kapanma süreci ile 450’ye çıktığını belirtti.

Alsancak’ta kurulan mutfağın yanında ihtiyaçlı ailelere gıda paket yardımı da yapıldığını söyleyen Ataser, kademeli açılımın başlaması ile ‘aş evi’nin Cumartesi son kez faaliyette olacağını duyurdu.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar:

“Muhtarlıklarla beraber 8 yerleşim yerine yardım eli uzatıyoruz”

Salgının etkileri ile son bir yıldır özellikle ihtiyaçlı ailelerin belirlenmesi adına bölge muhtarlıkları ile programlı çalıştıklarını anlatan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, belediyeye bağlı bölgede 8 yerleşim yeri olduğunu ve toplamda 400’e yakın yardım çağrısına koşarak 400 paket gıda yardımı yaptıklarını söyledi.

Pandemiden öncede ihtiyaçlı ailelere destek verdiklerini ifade eden Zurnacılar, bu sürecin biterek insanların tedbirleri alarak hayata uyum sağlamalarının gerektiğini kaydetti.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu:

“1 yıldan bu yana özellikle casino çalışanlarına kesintisiz yardım yapılıyor”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, belediye olarak ihtiyaçlı ve yardım talebinde olanlara gıda yardımı yaptıklarını söyledi.

Hulusioğlu, Ocak ayında ikinci kapanma ile birlikte 250 aileye yardım yaptıklarını belirtti.

Bir yıldır iş yerleri tamamen kapatılan ve maaş almayan casino çalışanlarına kesintisiz destek verdiklerinin de altını çizen Hulusioğlu bölgede 4 kişinde tespit edilen pozitif vakalarla beraber PCR testlerin arttırıldığını pozitif vakalarında 5 temaslısının gözetim altına alındığını söyledi.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçam:

“80 aileye yardım eli uzattık”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçam, sürekli yardım çağrısı gelmediğini ancak belediye olarak sebze, gıda ve hijyen yardımı yaptıklarını söyledi.

Mahalle muhtarları ile yapılan çalışmalar neticesinde 80 aileye yardım yapıldığını, bunların 50’sinin pandemi nedeniyle işsiz, maaş alamayan, düşük gelirli ve sosyal yardım maaşı ile geçinenler olduğunu kaydetti.

Değirmenlik Belediye Başkanı:

“Binlerce ihtiyaçlı kişiye koştuk. İhtiyaçlı aileler tespit edildi”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, iki hafta önce muhtarlıklarla toplantı yaptıklarını anlattı. İlk pandemi sürecinin başlaması ile yaşanan ilk kapanmada belediye ve muhtarlıklara müracaat eden 5 bin 800 aileye iaşe yardımı yapıldığını söyledi. Ocak ayında ikinci kapanma süreci yaşandığına değinen Karavezirler, 21 muhtarlığın da çabaları ile yaklaşık bin 100 ailenin tespit edildiğini gerekli gıda yardımlarının hala sürdüğünü belirtti.

Başkan Ali Karavezirler,” Muhtarlarla iş birliğimiz sürüyor. Pandemi süreci bitmedi, kapanan sektörlerle beraber çalışmayan ve gerçekten ihtiyaçlı çok sayıda aile tespit ettik. 160 aile sürekli belediye tarafından yardım alıyor. Koordineli olarak çalışarak, belediye ve muhtarlarla ortak adım atıyoruz. Yardımlar hem belediye hem de sisteme dahil ettiğimiz muhtarlıklara yapılıyor” dedi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş:

“220 aile yardım talebinde bulundu. Belediye ve muhtarlık olarak takipteyiz”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, salgın nedeniyle özellikle Kıbrısın güneyine giderek çalışamayan işçi ailelerine gıda yardımı yapıldığını söyledi. Bir yıl önce inanılmaz yardım çağrısı yapıldığını hepsine cevap verdiklerini ifade eden Öztaş, gerçekten evine maaş girmeyen ailelere öncelik tanındığını söyledi.

Ocak ayında yaşanan kapanma ile yaklaşık 220 ailenin çok daha ihtiyaçlı olduğu tespiti yapılarak yardım çağrılarına koştuklarını kaydeden Öztaş, “Yardım talep eden ihtiyaçlı kişilere koşuyoruz. Belediyemize bağlı 7 köy var, ihtiyaçlı 15-20 aile sürekli yardım alıyor. Belediye olarak, iş insanlarının da katkıları ile yardım çağrılarına koşuyoruz. Bu süreçte ihtiyaçlı ailelerin de takibini yapıyoruz.”

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım:

“480 kişiye ulaştık. Okul yardımlarımızda oluyor”

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, güneyde çalışan işçilere bu süreçte gıda yardımları yaptıklarını bunun yanında hiç çalışmaya, maaş alamayan 480 kişiye her türlü yardım paketi ulaştığını söyledi. Kasım, yaklaşık 15-20 ailenin de sürekli ihtiyaçlı olduğunu bunların erzak yardımı dışında okul ihtiyaçlarının çağrılarına da belediye olarak cevap verdiklerini kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

“Bir yılda 14 bin 300 yardım çığlığı. 53 çocuğumuza tablet dağıtıldı”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, salgının bir yıl önce ülkede görüldüğünü organize olarak ihtiyaçlı ailelere yardım yaptıklarını söyledi.

Güngördü, Mart 2020 yılı itibarı ile 12 bin 700 aileye yardım yapıldığını son kapanma sürecinde de bin 600 kişinin belediye ve muhtarlıklara yardım talebinde bulunduğunu belirtti.

Ocak ayında yaşanan kapanmada, başvuran bin 600 ailenin bin 400’üne ulaştıklarına dikkati çeken Güngördü, “yardım çağrısı yapan bazı ailelere hala ulaşamadık. Bıraktıkları irtibat numaralarından kaynaklanan sıkıntılar var” dedi.

Otel ve restoran çalışanlarına gıda yardımı sürüyor…

Başkan Nidai Güngördü, pandemi nedeniyle bir yıldır açılmayan otel ve restoranların çoğunda çalışan işçilerin hala gıda yardım talepleri olduğunu ve bunların karşılandığını söyledi. 29 Ocak tarih itibarı ile özellikle bu sektörde çalışan kesimin ciddi sıkıntılar yaşadığını yardım paketleri aldıklarını ifade eden Güngördü,” Girne Belediyesi hudutlarında Karaoğlanoğlunda 50 aile yardım alıyor. Bunlar yoksul maaşı, çok az geliri olan kişiler ve iki ayda bir belediye yardımı alan vatandaşlarımızdır.

Muhtarlarında yardımı ile engelli, hasta ve bir takım sebeplerden dolayı evlerine maaş girmeyen kişiler içinde belediye olarak katkı sağlıyoruz. Bayram, yılbaşlarında bu ailelere yardımlar sürerken, Eylül ve Ekim aylarında belediye olarak ihtiyaçlı olan ailelerin çocuklarında da katkılarımız olur. Kitap, üniforma gibi ihtiyaçlar karşılanır. Salgın nedeniyle online eğitime geçildi, bir çok ailede yaşanan teknolojik sıkıntıları da elimizden geldiğince gidermeye çalıştık. 53 çocuğumuza tablet dağıttık, bunları belediyenin bütçesi ve gelen bağışlarla sağladık” dedi.

Lapta Belediyesi Mustafa Aktuğ:

“Günlük başvuru 625”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, pandemi öncesi ihtiyaçlı kişi sayısının belli başlı olduğunu, 1 yıldır 3 bin civarında gelen yardımlarla gıda paketi dağıttıklarını söyledi.

Bunun haricinde ikinci kapanma ile ‘aş evi’ açtıklarını ve 23 günde günde ortalama 625 kişinin başvurarak yardım aldığını söyleyen Aktuğ, “Aş evinde faaliyetler durdu. Kademeli açılım ile birçok kişi yeniden işlerine döndü, özellikle minibüs şoförleri, otel çalışanları ve kapatılan inşaat sektörleri ve öğrencilerin ciddi başvuruları oldu. Belediyenin ihtiyaç kaleminden, tespit edilen yardıma muhtaç ailelere de yardımlarımız sürecek” dedi.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun:

“Yardımlarımız daha çok eğitim üzerine”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, 2020 yılı Mart ayında vakaların bölgelerinde tespit edilmesi ile yardıma muhtaç ailelere gelen yardımlarla gıda yardımları yaptıklarını söyledi. İkinci kapanmada gıda paketinden daha çok online eğitim gören çocukların sıkıntılarına kulak verdiklerini kaydeden Coşkun, bölgede ilk ve ortaokulda toplam 190 çocuğun eğitim gördüğünü kaydetti.

Maddi sıkıntıların, işsizliğin hat safhada olduğunu ifade eden Coşkun, ihtiyaçlı 120 çocuğun eğitimlerinden geri kalmamak adına tablet dağıttıklarını söyledi.

Gıda yardımı ile ilgili çok başvuru almadıklarını da belirten Coşkun, Karpaz bölgesinde çocukların eğitimini ele aldıklarını halkın ihtiyacına göre de davrandıklarını ifade etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi:

“Paylaşım mutfağı 300 kişiyi destekliyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi, 2016 yılında ihtiyaçlı aileler için açtığı paylaşım mutfağını pandemi sürecinde de ihtiyacı olanlar için kullanmaya devam ediyor.

Belediyeden YENİDÜZEN’e verilen bilgide 2020 yılının tamamında her gün 270 ihtiyaçlı kişiye yardım yapıldı 2021 Ocak ayı itibarı ile 30 kişinin daha eklendiği ve 300 kişinin paylaşım mutfağından yararlandığı öğrenildi.

Verilen bilgide, günlük 300 kişi dışında yaklaşık 30 ile 40 kişi arasında erzak yardım talebi olduğu belediyenin de bu konuda elinden geleni yaparak destek verdiği belirtildi.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi:

“Belediyemiz bu konuda hassas. Belirlediğimiz ailelere yardımlar sürüyor”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, belediyenin bu konuda hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl çok hassas davrandığını söyledi. Çalışmaların ihtiyaçlı ailelerin bu sürede belirlenerek sürdüğünü söyleyen Çelebi, 15 bine yakın nüfusla belediyeye bağlı 11 köy ve 16 sitenin hizmetini yaptıklarını söyledi. Bölgede yaşam süren ve pandemi nedeniyle sıkıntı yaşayanların belirlenerek gıda yardımı yapıldığını ifade eden Çelebi, çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya:

“Listelerimize göre hareket ediyoruz. 950 aileye yardım yaptık”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, geçtiğimiz yıldan da elerlindeki listelerle hareket ettiklerini söyledi.

Belediye ve muhtarlığa yapılan müracaatlarında değerlendirildiğini kaydeden Kaya, geçtiğimiz yıl 600, Ocak ayından bugüne kadar ise 350 kişiye yardım paketi dağıttıklarını ifade etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar:

“Müracaat edenlere yardımlarımız sürüyor”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Ocak ayında kapanma ile 750 gıda paketi dağıttıklarını söyledi.

Özçınar, İlk kapanma sürecinde toplam üç kez 800 civarında gıda paketi dağıttıklarını ifade ederek, belediyeye müracaat edilmesi halinde belediye bütçesinden yardım yapıldığını kaydetti.

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros:

“Yardıma muhtaçları tespit ederek hareket ediyoruz”

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, Ocak ayında yaşanan ikinci kapanma ile 100 paket ihtiyaçlı kimselere gıda paketi dağıtıldığını kaydetti.

Barbaros, yardımların ihtiyaçlı ailelerin tespit edilmesi ile yapıldığını belirtti.