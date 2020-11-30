Belediyelerde ‘TC desteği’ hayal kırıklığı

TC Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla belediyelere katkı için ayrılan 45 milyon TL’lik kaynağın şu ana kadar sadece UBP’li başkanların görev yaptığı belediyelere verildiği iddia edildi, projeleri için kaynak bekleyen diğer belediyeler ise hayal kırıklığını dile getirdi.

Fehime ALASYA

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin yerel yönetimlerin yatırım projelerine yönelik yardımlarda “siyasi ayrımcılık” yaptığı iddia edildi. “Altyapı Yatırımlarına Katkı Projesi” kapsamında verileceği açıklanan 45 milyon TL’lik kaynaktan sadece UBP’li başkanların görev yaptığı 8 belediyenin yararlandığı açıklandı. Serdarlı Belediyesi ile Büyükkonuk Belediyesi, projelerinin onaylandığını resmen duyurdu.



YENİDÜZEN’e konuşan birçok belediye başkanı, 8 UBP’li belediyenin projelerinin onaylandığını duyduklarını, kendilerine ise “henüz değerlendirme aşamasında” yanıtının verildiğini söyledi.

Belediye başkanları, siyasi rozetlere göre verilen destekle aslında başkanların değil yurttaşın cezalandırıldığını ifade etti.

Bir diğer iddia ise “Yerel Yönetim” katkılarının Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde “bir aday lehine” destek sağlamak için kullanıldığı yönünde oldu.



Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, bu iddialar üzerine devreye girdiklerini söyledi, “Bu hafta içinde diğer belediyelerin de projeleri açıklanacak” dedi.

Belediyeler Birliği ne diyor?

“Bazı duyum ve şikâyetler üzerine devreye girdik. Bu hafta içinde diğer belediyelerin de projeleri açıklanacak. Birçok proje tamamlandı ve imza aşamasındadır dendi.” Mahmut Özçınar

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, başvurular yapıldıktan sonra Ankara’da değerlendirildiğini belirtti, gerekli kararların açıklanacağını ifade etti.

Özçınar, “Bazı duyum ve şikâyetler üzerine devreye girdik. Bu hafta içinde diğer belediyelerin de projeleri açıklanacak. Birçok proje tamamlandı ve imza aşamasındadır dendi.” şeklinde konuştu.

“Her belediyenin de irili ufaklı onay alacağına inanıyorum”diyen Özçınar, zeminin artık ‘yarışmacı bir proje’ anlayışına dönüştüğünü, kaynağın sınırlı, başvuruların yüksek meblağlar olduğunu kaydetti.

Özçınar, açıklamasında şunları belirtti:

“Kaynak başvurusu toplamda 350 Milyon TL civarında iken verilecek olan kaynak 45 Milyon TL’dir. Aslında birçok proje onay almayacak, bu projelere kaynak ayrılamayacak. Bu değerlendirmeler siyasi puanlarla değil. Neden 8 belediyeye verildi bilmiyorum, bu açıklananlar da daha önce onaylanmış ve yarım kalan projelerdir, yeni projeler onay almadı.”

Özçınar, bu hafta içinde çıkacak olan karara göre hareket edeceklerini de sözlerine ekledi.



Bazı belediyelerden “Projemiz onaylandı” duyurusu

Serdarlı ve Büyükkonuk Belediyeleri, aldıkları katkıyı sosyal medya hesabından yayımlayarak açıklamış, projelerinin onaylandığını duyurmuştu.

Büyükkonuk Belediyesi, yarım inşaat halindeki sağlık ocağı projesinin tamamlanması için ihtiyaç duyulan 400 bin TL’nin TC Ekonomi ve Kalkınma Ofisi tarafından karşılanacağını 3 Ekim tarihinde ifade etmişti.

Serdarlı Belediyesi ise 5 Ekim’de yaptığı paylaşımda köy içi ve dışındaki yarım kalan yol asfaltlama çalışmalarının tamamlanması için 900 bin TL’lik projelerinin onaylandığını duyurmuştu.

BELEDİYE BAŞKANLARI BEKLEMEDE

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan:

“Projeleriniz değerlendirilme aşamasındadır cevabını alıyoruz”

“Resmi olarak bize ulaşan bir şey olmadı. İçeriye 6 proje sunduk, bekliyoruz. Her sorduğumuzda projelerimizin değerlendirilme aşamasında olduğu cevabını alıyoruz. Öncelikleri ne, bu ödenekler veya projeler neye göre nasıl verilecek bilemiyoruz. Bekliyoruz. Yılsonuna geldiğimiz için şimdiden sonra onaylansa da bu yıl kullanamayacağız gibi görünüyor.”

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros:

“Kimseye el pençe deli divan olamayız”

“Bize bilgi verilmedi, ziyaret edip projelerimizi incelediler sonra bir sonuç almadık, akabinde UBP’li 8 belediyenin projelerinin onaylandığını, onlara kaynak verildiğini duyduk. Kimseye de bu durumu sormadım. Kimseye el pençe deli divan olamayız. Yıllarca zaten UBP’li belediyelere el altından yardımlar yapıldı. Para onların, keyif onların. Memlekette her şey ters düz oldu…”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli:

“Hakkaniyet ve performans üzerinden değerlendirme gerek”

“UBP’nin 8 belediyesine verildi. Bu konuyla ilgili gerçekten çok üzgünüz. Hakkaniyet ve performans üzerinden değerlendirmeler yapılıp yardım sağlanmalıydı. Burada belli ki ne gereksinimler, ne de geçmişte verilen kaynakların hayata geçirilmesi performansı kriter alınmadı. Sadece siyasal bir ambleme bakılıp bu karar alındı. Ülke bu güne kadar tarihinde görmediği kutuplaşma ve bölünmüşlüğe giderken bu davranış da buna çanak tuttu. Bundan sonra diğer belediyelere de kaynak yaratılacak mı bilmiyoruz ama bu ciddi bir yara açtı. Sadece partisel değerlendirme çok yanlış. Hem belediyem adına hem de ülkemin geldiği durum adına çok üzüldüm. Umarım telafisi yapılır. Bu tarz bir davranışı belediye olarak hak etmedik. Performansımız çok yüksek bir belediye.”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş:

“İki belediyeye katkı sağlandığını duyduk”

“Seçim öncesi bizlere üç projenizi getirin dendi ama akabinde sadece sekiz belediyeye kaynak çıktığı iddia edildi. İki belediyeye katkı sağlandığını duyduk, bizler ise sorduğumuz zaman projelerimizin onaylanacağını, bekledi yanıtını aldık. Kötü düşünmek istemiyorum, umarım geçmişte olduğu gibi kimin iş yaptığına bakıp bu katkıyı sağlarlar. Projelerimizi sunduk, bekliyoruz.”

Mağusa Belediyesi:

“Resmi olarak bize bir durum bildirilmedi”

“Bizim de sunduğumuz üç acil olan toplamda 8 proje var ama henüz onaylanıp onaylanmadığını bilmiyoruz. Beklemedeyiz, şu an için bir yanıt alamadık, bunlar resmi olarak bize bildirilmedi. Kulaktan duyma haberlere itibar etmiyoruz.”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

“Ahmet, Mehmet ceza almaz, vatandaş ceza alır, eğer bir yanlış varsa dönülecektir”

“Sunduğumuz projelerimiz onaylanmadı, projelerimiz hala beklemede. Belediyeler Birliği Başkanı ile de görüştük, bana ilk etapta sekiz belediyenin onay aldığını, diğerlerinin ise hala beklediğini belirtti. Diğer projeler onaylanmayacak gibi bir ifade kullanmadı. Projesi onaylanmamış bir beldede cezalandırılacak olan başkan değil, halktır, o şehirde yaşayanlardır. Ahmet, Mehmet ceza almaz, vatandaş ceza alır. Eğer bu söylenti doğruysa cezalandırılan Girne halkı olur. Şehir halkı adına çalışıyoruz, beklentilerimiz bu yönde. Bence eğer bir yanlış varsa bu yanlıştan dönülecektir.”