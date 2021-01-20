“Belediyeler neden by-pass edildi?”

Covid-19’a yönelik 5 merkezde aşılama yapılmasına Geçitkale ve Mehmetçik Belediyesi’nden tepki geldi, her iki bölgenin de by-pass edildiği belirtildi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, aşılama yerlerinin bir daha gözden geçirerek, bu uygulamanın 6 ilçe ve 6 bucak da yapılacak şekilde düzenlenmesini istedi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ise 80 yaş ve üzeri vatandaşların neden İskele ve Yeni Erenköy sağlık ocaklarına yönlendirildiğini sordu, “Belediyeler neden by-pass edilip olası işbirliklerin önü tıkanıp sosyal devletin gerekliliği yaşlı insanların ayağına bu hizmet taşınmıyor?" dedi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ın yaptığı paylaşım şöyle: Sevgili Sağlık Bakanlığı yetkilileri...

Bu günlerdeki yerel bulaşın artışı ve yoğun çalışma gündeminizden dolayı, ne kadar sıkıntılı bir dönemde olduğunuzu anlayışla karşılamakla birlikte, 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza uygulanacak olan Covid-19 Aşısı 5 merkezde aşılama uygulaması yapılacağı duyurusu yapıldı. Mesarya Bölgesi’nde, Geçitkale ve Akdoğan olmak üzere iki bucağımızda da mevcut Sağlık Merkezlerimizde, bu uygulamanın yapılmaması, hem bölge vatandaşlarımıza, hem de belediyemize büyük sıkıntılar yaşatmaktadır. Gerekçe olarak, aşı sonrası oluşabilecek herhangi bir komplikasyona, hızlı müdahale yapılabilmesi gösterilmiştir.

Peki sizlere soruyorum...

.Yatağa bağlı yaşayan vatandaşlarımız bu Aşılama yapılacak merkezlere nasıl gelebilecekler?

.Ulaşım imkanı olmayan vatandaşları, bu pandemi dönemi de düşünülerek, bu merkezlere nasıl taşıyalım? .Kimsesi olmayan vatandaşlar bu merkezlere nasıl ulaşacaklar?

Sizlerden ricamız 5 merkez olarak açıklanan aşılama yerlerimizi bir daha gözden geçirerek, bu uygulamayı 6 İlçe ve 6 bucak da yapılacak şekilde düzenlemenizdir. Bu şekilde yapılacak uygulamayla, hem daha hızlı, hem de vatandaşlarımız açısından daha rahat bir şekilde yapılabileceğidir.”

Sarıçizmeli: “80 yaş üzeri vatandaşlarımız neden İskele ve Yeni Erenköy sağlık ocaklarına yönlendiriliyor?”

Öte yandan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’de 80 yaş ve üzeri vatandaşların neden İskele ve Yeni Erenköy sağlık ocaklarına yönlendirildiğini sordu, “Belediyeler neden by-pass edilip olası işbirliklerin önü tıkanıp sosyal devletin gerekliliği yaşlı insanların ayağına bu hizmet taşınmıyor? “ dedi.

Sarıçizmeli şunları söyledi: “Hudutlarımız içerisinde sağlık ocağı ve dispanser bulunan bir belediye başkanı olarak soruyorum. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız neden İskele ve Yeni Erenköy sağlık ocaklarına yönlendiriliyor? Gidemeyecek veya yatalak olanlar ne olacak? Oralardaki olası yığılmanın getireceği riskler ne olacak? Belediyeler neden by-pass edilip olası işbirliklerin önü tıkanıp sosyal devletin gerekliliği yaşlı insanların ayağına bu hizmet taşınmıyor? ‘En iyisini ben bilirim, ben yaparım’ mantığı ile nereye kadar? Sustum artık. Belki de en iyi cevap susmak...”