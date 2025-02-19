"Belediyeler, maliyenin yanlış öngörüsü sebebiyle katkı payını 500 milyon TL eksik aldı"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC Maliyesi’nin 2024 yılı kesin hesapları çerçevesinde belediyelerin alması gereken katkı payının 500 milyon TL eksik hesaplandığını belirtti.

Şenkul, bu durumun maliyenin "yanlış öngörüsü" sebebiyle yaşandığını vurguladı. Belediyelerin ülkenin birçok sorununa çare üretmeye çalıştığını ve daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirten Şenkul, gerçekte belediyelerin bırakın fazladan destek almayı, hak ettikleri katkıyı bile alamadıklarını ifade etti. Bu durumun yalnızca mevcut hükümet dönemine özgü bir sorun olmadığını dile getiren Şenkul, şu an hükümette olan yetkililerin bu haksızlığa son vermesi gerektiğini söyledi. Özellikle Maliye Bakanı ve Başbakan’a çağrıda bulunan Şenkul, belediyelere hak ettikleri katkı payının verilmesi halinde halkın hayatına doğrudan dokunacak yeni yatırımların hayata geçirilebileceğini kaydetti.